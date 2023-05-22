Tbmm’de 28’inci Dönem Milletvekili Kayıt İşlemleri Devam Ediyor

TBMM'de, 14 Mayıs'ta yapılan milletvekili genel seçimlerinin ardından, seçilerek mazbatalarını alan 28. Dönem milletvekilleri kayıt işlemlerini yaptırmaya başladı. TBMM'de kayıt yaptıran ilk isim MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy oldu.

TBMM'de, 14 Mayıs'ta yapılan milletvekili genel seçimlerinin ardından, seçilerek mazbatalarını alan 28. Dönem milletvekilleri kayıt işlemlerini yaptırmaya başladı. TBMM'de kayıt yaptıran ilk isim MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy oldu.

Milletvekili seçimlerinin tamamlanması ve sonuçların Yüksek Seçim Kurulu tarafından yayınlanmasının ardından mazbatalarını alan milletvekilleri kayıt işlemlerini yaptırmak için TBMM’ye gelmeye başladı. 28’inci dönemin ilk kaydını MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy yaptırırken ikinci kayıt yaptıran isim ise MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal oldu. Konal'a rozetini, TBMM Milletvekili Hizmetleri Başkanı Ahmet Yurtman taktı. Konal, “Yüzüncü yılına girdiğimiz cumhuriyetin güzel günlerde, güzel atmosferde 28’inci dönem milletvekili olmak bizim için bir ayrıcalık. Kaydolan ilklerdenim, inşallah teveccüh eden halkımıza, Türk milletine layık oluruz” dedi.

Kayıt işlemlerini tamamlayan MHP 28. Dönem Niğde Milletvekili Cumali İnce’ye de eşi Sevim İnce TBMM rozetini taktı. İnce ise şunları söyledi:

“Biz sahalara geri dönüyoruz, pazar kadar sahalardayız. Ondan sonra Meclis’imize tekrar geleceğiz. Şimdi kayıt için geldik memlekete geri dönüyoruz. Buradan Niğde’mize selam ediyorum.”

Anka Haber Ajansı