Tbmm’de, Gelecek Hafta Rtük Ve Hsk Üyeliklerine Seçim Yapılacak

Tbmm’de, Gelecek Hafta Rtük Ve Hsk Üyeliklerine Seçim Yapılacak

TBMM Genel Kurulu’nda gelecek hafta 3 RTÜK, 5 HSK üyeliği için seçim yapılacak. RTÜK için AK Parti, CHP ve İYİ Parti kontenjanlarından birer üye seçilecek. RTÜK üyeliği için partilerden, 16 Mayıs Cuma gününe kadar isim bildirmelerinin isteneceği öğrenildi.

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu’nda gelecek hafta 3 RTÜK, 5 HSK üyeliği için seçim yapılacak. RTÜK için AK Parti, CHP ve İYİ Parti kontenjanlarından birer üye seçilecek. RTÜK üyeliği için partilerden, 16 Mayıs Cuma gününe kadar isim bildirmelerinin isteneceği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, boşalan RTÜK ve HSK üyelikleri için gelecek hafta Salı veya Çarşamba günü seçimlerin yapılması planlanıyor. RTÜK üyelikleri için AK Parti, CHP ve İYİ Parti kontenjanlarından 1’er üye seçilecek. Partilerden 16 Mayıs Cuma gününe kadar aday isimlerini bildirmelerinin isteneceği öğrenildi

RTÜK’e üye seçimi Genel Kurul’da gizli oylamayla yapılacak. Oylamada toplantı yeter sayısı olmak kaydıyla en çok oy alan adaylar seçilmiş sayılacak.

HSK üyeliklerine seçim

TBMM Genel Kurulu’nda Hakimler ve Savcılar Kurulu’na da Adalet ve Anayasa Karma Komisyonu'nda yapılan seçimde belirlenen 15 aday arasından 5 üye seçimi yapılacak.

Genel Kurulda isimleri oylanacak 15 aday şöyle:

"Yargıtay üyelerinden Fuzuli Aydoğdu, Ömer Faruk Aydıner, Mustafa Yapıcı, Hakan Yüksel, İbrahim Temir, Hakan Türkön, Ergün Şahin, Seyfi Han, Şerafettin Saka. Danıştay üyelerinden Aysel Demirel, Cengiz Aydemir, Kemal Açıkgöz. Avukatlardan Alişan Tiryaki, Hasan Oğuz Altınkaynak, Figen Şaştım."

Bu adaylar arasından her bir üye için ayrı ayrı gizli oylamayla seçim yapılacak. Birinci oylamada üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu, bu oylamada seçimin sonuçlandırılamaması halinde ikinci oylamada üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu gerekecek. İkinci oylamada da üye seçilemezse, en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulüyle üye seçimi gerçekleştirilecek. Seçilecek HSK üyeleri 4 yıl görev yapacak.

Anka Haber Ajansı

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