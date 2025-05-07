Tbmm’de “Seçim” Hazırlıkları… Tbmm Başkanlığı İçin 3 Haziran’da Seçim Yapılacak

TBMM’de Meclis Başkanı, Başkanlık Divanı üyeleri, partilerin grup başkanvekilleri ve ihtisas komisyonları üyelikleri, Meclis İç Tüzüğü’ne göre 2 yıllık görev süreleri tamamlandığı için yeniden belirlenecek. AK Parti, Meclis Başkanı seçim takvimi Kurban Bayramı’na denk geldiği için, hacca gitmek isteyen milletvekilleri olabileceğini göz önünde bulundurarak, Meclis Başkanı seçimine tam kadro katılımın sağlanmasını istedi. TBMM Genel Kurulu’nda Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) için 5, Radyo ve Televizyon Üst

Haber: Emine DALFİDAN

(TBMM) - TBMM’de Meclis Başkanı, Başkanlık Divanı üyeleri, partilerin grup başkanvekilleri ve ihtisas komisyonları üyelikleri, Meclis İç Tüzüğü’ne göre 2 yıllık görev süreleri tamamlandığı için yeniden belirlenecek. AK Parti, Meclis Başkanı seçim takvimi Kurban Bayramı’na denk geldiği için, hacca gitmek isteyen milletvekilleri olabileceğini göz önünde bulundurarak, Meclis Başkanı seçimine tam kadro katılımın sağlanmasını istedi. TBMM Genel Kurulu’nda Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) için 5, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) için 3 üye seçimi de yapılacak.

TBMM, hem TBMM Başkanlığı hem de RTÜK ve HSK üyeliği seçimlerine odaklandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un görev süresi 7 Haziran 2025’te sona eriyor. Mevzuata göre, TBMM Başkanlığı için bir yasama döneminde iki kez seçim yapılıyor. İlk seçilen Meclis Başkanı’nın görevi 2 yıl sürüyor. Daha sonra seçilen başkan ise yasama dönemi sona erinceye kadar görevine devam ediyor.

AK Parti hacca gitmek isteyen milletvekillerine Meclis Başkanlığı seçimini hatırlattı

Meclis Başkanı seçimi, görev süresi tamamlanmadan 10 gün öncesinden başlıyor. Numan Kurtulmuş’un görev süresi 7 Haziran’da sona ereceği için 28 Mayıs’tan itibaren adaylar 5 gün içinde TBMM Başkanlığına bildirilecek. Sonraki 5 gün içinde de TBMM Genel Kurulu toplanarak gizli oyla seçim yapacak. Seçimin 3 Haziran’da yapılmasının planlandığı öğrenildi. Bu tarih, 6-9 Haziran’daki Kurban Bayramı’nın hemen öncesine denk geldiği için, AK Parti grup yönetimi hacca gitmek isteyen milletvekillerine Meclis Başkanlığı seçimini hatırlatarak, seçime tam katılımın sağlanmasını istedi.

Meclis Başkanlığı için birinci ve ikinci turda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu olan 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy gerekiyor. Üçüncü oylamada da salt çoğunluğun sağlanamaması durumunda en fazla oyu bulunan iki aday için dördüncü oylamaya gidilecek ve bu turda en fazla oy alan üye TBMM Başkanı seçilecek.

TBMM Başkanlığının yanı sıra TBMM Başkanlık Divanı da yeniden belirlenecek. TBMM Başkanvekilleri ile Başkanlık Divanı üyeleri için partiler isim bildirecek. Siyasi partilerin grup yönetimleri ile komisyonlar da yenilenecek.

RTÜK ve HSK üye seçimleri

Öte yandan TBMM Genel Kurulu’nda Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) için 5, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) için 3 üye seçimi de yapılacak. HSK seçimlerinde birinci turda 400, ikinci turda 360 oy aranacak. RTÜK seçimleri ise gizli oyla yapılacak ve oylamada toplantı yeter sayısı olmak kaydıyla en çok oy alan adaylar seçilmiş sayılacak.

Anka Haber Ajansı