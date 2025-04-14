Tbmm’ye 6 Milletvekilinin Dokunulmazlıklarının Kaldırılması İstemiyle Dosya Sunuldu

Tbmm’ye 6 Milletvekilinin Dokunulmazlıklarının Kaldırılması İstemiyle Dosya Sunuldu

TBMM Başkanlığı’na 4’ü DEM Partili, 1’i CHP’li, 1’i bağımsız toplam 6 milletvekili hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle dosya sunuldu.

(TBMM) - TBMM Başkanlığı’na 4’ü DEM Partili, 1’i CHP’li, 1’i bağımsız toplam 6 milletvekili hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle dosya sunuldu.

DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş, DEM Parti Eş Genel Başkanı ve Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç, DEM Parti Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz, DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır hakkında yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle hazırlanan Cumhurbaşkanlığı tezkereleri TBMM Başkanlığı’na gönderildi.

TBMM Başkanlığı, 6 milletvekiliyle ilgili Cumhurbaşkanlığı tezkerelerini, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyona sevk etti.

Anka Haber Ajansı

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