Tbmm'ye, 9 Milletvekili Hakkında Toplam 13 Yeni Fezleke Sunuldu

Tbmm'ye, 9 Milletvekili Hakkında Toplam 13 Yeni Fezleke Sunuldu

TBMM Başkanlığı'na, CHP ve DEM Parti'li 9 milletvekili hakkında, dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin toplam 13 fezleke sunuldu.

(TBMM) - TBMM Başkanlığı'na, CHP ve DEM Parti'li 9 milletvekili hakkında, dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin toplam 13 fezleke sunuldu.

Bağımsız Edirne Milletvekili Ediz Ün, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Berdan Öztürk, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Halide Türkoğlu, DEM Parti Ağrı Milletvekili Heval Bozdağ, DEM Parti Ağrı Milletvekili Nejla Demir, DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş, DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan hakkında hazırlanan dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin dosyalar, Adalet ve Anayasa komisyonları üyelerinden oluşan Karma Komisyon'a sevk edildi.

Dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin dosyalar arasında, DEM Partili Berdan Öztürk hakkında 2, CHP'li Cemal Enginyurt hakkında 4 fezleke yer alıyor.

Anka Haber Ajansı

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