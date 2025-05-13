Tbmm'ye Üç Milletvekili Hakkında Dokunulmazlık Dosyası Sunuldu

Tbmm'ye Üç Milletvekili Hakkında Dokunulmazlık Dosyası Sunuldu

CHP milletvekilleri Utku Çakırözer ve Cemal Enginyurt ile TİP Genel Başkanı Erkan Baş hakkında hazırlanan dokunulmazlık dosyaları TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyona gönderildi.

(TBMM) - CHP milletvekilleri Utku Çakırözer ve Cemal Enginyurt ile TİP Genel Başkanı Erkan Baş hakkında hazırlanan dokunulmazlık dosyaları TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyona gönderildi.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve TİP Genel Başkanı Erkan Baş hakkında hazırlanan Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden oluşan Karma Komisyona gönderildi.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Soma Maden Faciasının 11'inci Yılı... Chp Lideri Özel, Maden Şehitliğini Ziyaret Etti
Soma Maden Faciasının 11'inci Yılı... Chp Lideri Özel, Maden Şehitliğini Ziyaret Etti
Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, İstanbul'daki Olası Rusya-ukrayna Görüşmeleri Öncesinde Ankara'ya Gelecek
Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, İstanbul'daki Olası Rusya-ukrayna Görüşmeleri Öncesinde Ankara'ya Gelecek
Mhp Eskişehir İl Başkanı Candemir, Pkk’nın Fesih Kararına İlişkin Konuştu: “İyimseriz Fakat Dikkatliyiz”
Mhp Eskişehir İl Başkanı Candemir, Pkk’nın Fesih Kararına İlişkin Konuştu: “İyimseriz Fakat Dikkatliyiz”
Nato Genel Sekreteri Rutte: Türkiye, Sağlam Bir Müttefiktir
Nato Genel Sekreteri Rutte: Türkiye, Sağlam Bir Müttefiktir
Chp Karadeniz Ereğli İlçe Başkanı Kocamanoğlu: “İmamoğlu İçin Başlattığımız Kampanyada 55 Bin İmza Toplandı"
Chp Karadeniz Ereğli İlçe Başkanı Kocamanoğlu: “İmamoğlu İçin Başlattığımız Kampanyada 55 Bin İmza Toplandı"
Ak Parti’li Sultangazi Belediye Başkanına "Sınırsız Yetki" Yargıdan Döndü
Ak Parti’li Sultangazi Belediye Başkanına "Sınırsız Yetki" Yargıdan Döndü
Özgür Özel: “Memleketin Doğu Tarafında Özgürlük, Bu Tarafında ‘Turpun Büyüğü...’ Böyle İş Olmaz”
Özgür Özel: “Memleketin Doğu Tarafında Özgürlük, Bu Tarafında ‘Turpun Büyüğü...’ Böyle İş Olmaz”