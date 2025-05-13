Tbmm'ye Üç Milletvekili Hakkında Dokunulmazlık Dosyası Sunuldu

CHP milletvekilleri Utku Çakırözer ve Cemal Enginyurt ile TİP Genel Başkanı Erkan Baş hakkında hazırlanan dokunulmazlık dosyaları TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyona gönderildi.