Teğmenler İhraç Edildi... Zeybek: "Cumhuriyetimizin Kurucu Değerlerine İndirilen Büyük Bir Darbe"

Teğmenler İhraç Edildi... Zeybek: "Cumhuriyetimizin Kurucu Değerlerine İndirilen Büyük Bir Darbe"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, beş teğmenin kılıç çatarak yemin ettikten sonra disiplinsizlik gerekçesiyle ordudan ihraç edilmesine ilişkin; "Tarihin utanç köşesine bir karar daha yazıldı. Milletimizim göz bebeği Türk Silahlı Kuvvetleri’mizin en başarılı, pırıl pırıl öğrencilerine; Ulu Önderimiz, kurucu liderimize bağlılık yemini yüzünden verilen ihraç kararı Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine indirilen büyük bir darbedir" dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, beş teğmenin kılıç çatarak yemin ettikten sonra disiplinsizlik gerekçesiyle ordudan ihraç edilmesine ilişkin; "Tarihin utanç köşesine bir karar daha yazıldı. Milletimizim göz bebeği Türk Silahlı Kuvvetleri’mizin en başarılı, pırıl pırıl öğrencilerine; Ulu Önderimiz, kurucu liderimize bağlılık yemini yüzünden verilen ihraç kararı Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine indirilen büyük bir darbedir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından “Mustafa Kemal'in askerleriyiz” sloganıyla kılıç çatan beş teğmene disiplinsizlik gerekçesiyle “Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası” verilmesine sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Zeybek'in paylaşımı şöyle:

"Tarihin utanç köşesine bir karar daha yazıldı. Milletimizim göz bebeği Türk Silahlı Kuvvetleri’mizin en başarılı, pırıl pırıl öğrencilerine; Ulu Önderimiz, kurucu liderimize bağlılık yemini yüzünden verilen ihraç kararı Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine indirilen büyük bir darbedir. Teğmenlerimiz hakkında alınan bu kararın ülkesini, milletini, devletini seven hiç kimsenin gönlünde yeri yoktur. Ne hukuka sığar, ne de vicdana. Onlar, haykırdıkları gibi, yalnızca Mustafa Kemal’in askerleridir. Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’in ışığında, miras bıraktığı mücadele ruhuyla vatanına hizmet etmek üzere yetişmiş genç teğmenlerimizin yanındayız. Siz Atatürk’ün ismini silmeye çalıştıkça, Atatürkçü genç teğmenlerimiz yetişmeye devam edecekler. Teğmenlerimizin yanındayız!"

Anka Haber Ajansı

Gündem
Chp Genel Başkan Yardımcısı Nazlıaka: Engelli Haklarından Tasarruf Olmaz
Chp Genel Başkan Yardımcısı Nazlıaka: Engelli Haklarından Tasarruf Olmaz
Teğmenler İhraç Edildi..... Gökhan Günaydın: ”mustafa Kemal’in Askerleri Onurumuzdur, Güvencemizdir”
Teğmenler İhraç Edildi..... Gökhan Günaydın: ”mustafa Kemal’in Askerleri Onurumuzdur, Güvencemizdir”
Çağlayan'da Polisin Biber Gazı Sıktığı Anlarda Chp'li Yöneticiler Sık Sık Sağduyu Çağrısı Yaptı
Çağlayan'da Polisin Biber Gazı Sıktığı Anlarda Chp'li Yöneticiler Sık Sık Sağduyu Çağrısı Yaptı
Çağlayan'da Barikatın Aşıldığı Ve Halka Biber Gazı Sıkıldığı Anlar
Çağlayan'da Barikatın Aşıldığı Ve Halka Biber Gazı Sıkıldığı Anlar
Bakanlık, Öz Kızına Cinsel İstismarda Bulunduğu İddiasıyla Yargılandığı Davada, Babanın Beraatine İtiraz Etti
Bakanlık, Öz Kızına Cinsel İstismarda Bulunduğu İddiasıyla Yargılandığı Davada, Babanın Beraatine İtiraz Etti
Chp'li Tanal: "12 Eylül Hukukunu Arar Duruma Geldik"
Chp'li Tanal: "12 Eylül Hukukunu Arar Duruma Geldik"
Burhanettin Bulut: Ülkenin Gerçek Gündemi; Açlık, Sefalet
Burhanettin Bulut: Ülkenin Gerçek Gündemi; Açlık, Sefalet