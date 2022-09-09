Tehdit Ettiği İçin Cezaevine Girdiği Eşini Çıkınca Öldürdü

Tehdit Ettiği İçin Cezaevine Girdiği Eşini Çıkınca Öldürdü

BARTIN'da eşini tehdit ettiği için cezaevine girip, 2 gün önce tahliye edilen Metin Ar (49), boşanmak isteyen Arzu Ar'ı (33) çocuğunun gözü önünde bıçaklayarak öldürdü.

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)-BARTIN'da eşini tehdit ettiği için cezaevine girip, 2 gün önce tahliye edilen Metin Ar (49), boşanmak isteyen Arzu Ar'ı (33) çocuğunun gözü önünde bıçaklayarak öldürdü.

Olay, sabah saatlerinde Hendekyanı Caddesi'nde meydana geldi. Eşini tehdit ettiği için ceza alıp, 8 aydır cezaevinde tutuklu bulunan ve 2 gün önce tahliye edilen Metin Ar, boşanmak isteyen eşi Arzu Ar'ın işlettiği çay ocağının yakınında beklemeye başladı. 10 yaşındaki kızı ile eşini gören Metin Ar, yanlarına gitti. İkili, arasında tartışma çıktı. Metin Ar, çıkardığı bıçakla eşi Arzu Ar'ı 10 bıçak darbesiyle yaraladı. Kadın kanlar içinde yere yığılırken, çevredekiler Metin Ar'ı yakalayıp etkisiz hale getirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, başına saplanan bıçak ile Arzu Ar'ı hastaneye kaldırdı. Çevredekilerce darbedilen Metin Ar da ambulansla hastaneye götürüldü. 2 çocuk annesi Arzu Ar, hastanede hayatını kaybetti. Tedavisi tamamlanan Metin Ar ise gözaltına alındı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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Tehdit Ettiği İçin Cezaevine Girdiği Eşini Çıkınca Öldürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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