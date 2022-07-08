Tek Tekerli Hız Denemesi Kaza İle Sonuçlandı: 3 Motosiklet Karıştı, 2 Kişi Yaralandı

ÇATALCA'da gezi yapan motosikletli grup kaza yaptı. Tek teker üzerinde gitmeye çalışırken hız yapan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek diğer motosikletlere çarptı.

Vedat BAYRAKTAR/İSTANBUL,(DHA)- ÇATALCA'da gezi yapan motosikletli grup kaza yaptı. Tek teker üzerinde gitmeye çalışırken hız yapan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek diğer motosikletlere çarptı. Kask kamerasına yansıyan kazada,2 kişi yaralandı.

Çatalca Yolu Beylikdüzü istikametinde geçtiğimiz pazar günü 15.30 sıralarında motosikletlilerin grup gezisi sırasında kaza meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü, diğer motosikletlere çarptı. 3 motosikletin devrildiği kazada, 2 kişi yaralandı. Kaza grup içindeki bir sürücünün kask kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde sürücünün tek teker üzerinde kullandığı motosikletle hız yaptığı bu sırada kazanın yaşandığı görülüyor.

(FOTOĞRAF)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı