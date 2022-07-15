Tekel Bayi Sahibi Kalbinden Bıçaklanarak Öldürüldü

Tekel Bayi Sahibi Kalbinden Bıçaklanarak Öldürüldü

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, işlettiği Tekel bayisinde kavga ettiği kişiler tarafından kalbinden bıçaklanan Erhan Okur (42) öldü, kayınbiraderi Mustafa Geremeli (38) ise karnından yaralandı.

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesinde, işlettiği Tekel bayisinde kavga ettiği kişiler tarafından kalbinden bıçaklanan Erhan Okur (42) öldü, kayınbiraderi Mustafa Geremeli (38) ise karnından yaralandı.

Olay, İskele Mahallesi Liman mevkisindeki tekel bayide saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Evli ve 1 çocuk babası Erhan Okur, kayınbiraderi Mustafa Geremeli ile işlettiği Tekel bayisinde otururken içeri 3 kişi girdi. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Okur, kalbine isabet eden bıçak darbesiyle olay yerinde yaşamını yitirdi, Mustafa Geremeli ise karnından yaralandı.

İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Geremeli, buradan da Marmaris Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Geremeli'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Polis, olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına alırken, soruşturma sürüyor. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Tekel Bayi Sahibi Kalbinden Bıçaklanarak Öldürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Adıyaman'da Otomobil Şarampole Devrildi: 5 Yaralı
Adıyaman'da Otomobil Şarampole Devrildi: 5 Yaralı
15 Temmuz'da 9 Şehit Veren Sembol İlçe Kahramankazan'da Anma
15 Temmuz'da 9 Şehit Veren Sembol İlçe Kahramankazan'da Anma
Eğitimci Arıkan Ve Şoförünün Öldürülmesinde Şüpheliyi Taşıyan Taksici Konuştu: Sakindi
Eğitimci Arıkan Ve Şoförünün Öldürülmesinde Şüpheliyi Taşıyan Taksici Konuştu: Sakindi
15 Temmuz’un Yıl Dönümünde Ömer Halisdemir’in Kabrine Ziyaretçi Akını
15 Temmuz’un Yıl Dönümünde Ömer Halisdemir’in Kabrine Ziyaretçi Akını
Tuzla'da Hatalı Dönüş Kazası
Tuzla'da Hatalı Dönüş Kazası
Kütahya'da Orman Yangınına İlk Müdahaleyi Devriyedeki Polis Ve Bekçiler Yaptı
Kütahya'da Orman Yangınına İlk Müdahaleyi Devriyedeki Polis Ve Bekçiler Yaptı
Sergio Oliveira: Şampiyonluklar Kazanmak İçin Geldim
Sergio Oliveira: Şampiyonluklar Kazanmak İçin Geldim