Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak, Yeniden Adaylık Başvurusunu Yaptı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak, Yeniden Adaylık Başvurusunu Yaptı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimleri için Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylık başvurusu dosyasını CHP Tekirdağ İl Başkanı Şenol Özgür Taşmerdivenli’ye teslim etti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimleri için Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylık başvurusu dosyasını CHP Tekirdağ İl Başkanı Şenol Özgür Taşmerdivenli’ye teslim etti.

Tekirdağ’a hizmet etme ve kenti geleceğe taşıma adına ilk günkü aşk ve enerji ile yeniden yola çıktıklarını belirten Başkan Albayrak; “Çok daha güzel yarınları birlikte getireceğiz, geleceğe birlikte yürüyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Aday Adaylığı başvuru dosyamızı İl Başkanımız Şenol Özgür Taşmerdivenli’ye parti il binamızda teslim ettik. Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarını yaptığımız Tekirdağ’ımıza aynı heyecanla hizmet etmek adına ilk günkü aşk ve enerji ile yola çıkıyoruz. Yolumuz açık, alın terimiz bereketli olsun” dedi.

Anka Haber Ajansı

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