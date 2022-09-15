Tekirdağ'da 50 Dönüm Zeytinlik Yandı

Nuri ÇAĞLAR/ TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesindeki zeytinlikte çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle 1,5 saatte söndürüldü. Yangında 50 dönüm alan, zarar gördü.

Şarköy'ün Mürefte Mahallesi Çukurfidan mevkisindeki zeytinlikte, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Şarköy Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, 1 helikopter, 1 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ile bölgeye ulaşarak, alevlere müdahalede bulundu. Havadan ve karadan 1,5 saat sürdürülen çalışmalarda yangın, diğer bölgelere sıçramadan kontrol altına alınarak, söndürüldü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede, yaklaşık 50 dönüm zeytinliğin zarar gördüğü belirtildi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı