Tekirdağ'da 50 Dönüm Zeytinlik Yandı

Tekirdağ'da 50 Dönüm Zeytinlik Yandı

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesindeki zeytinlikte çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle 1,5 saatte söndürüldü.

Nuri ÇAĞLAR/ TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesindeki zeytinlikte çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle 1,5 saatte söndürüldü. Yangında 50 dönüm alan, zarar gördü.

Şarköy'ün Mürefte Mahallesi Çukurfidan mevkisindeki zeytinlikte, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Şarköy Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, 1 helikopter, 1 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ile bölgeye ulaşarak, alevlere müdahalede bulundu. Havadan ve karadan 1,5 saat sürdürülen çalışmalarda yangın, diğer bölgelere sıçramadan kontrol altına alınarak, söndürüldü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede, yaklaşık 50 dönüm zeytinliğin zarar gördüğü belirtildi. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Tekirdağ'da 50 Dönüm Zeytinlik Yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Kayıp Tabancanın Çalındığı Belirlendi, Şüpheli Ölüm İntihar Çıktı
Kayıp Tabancanın Çalındığı Belirlendi, Şüpheli Ölüm İntihar Çıktı
Çorum'da Gecekondu Yangını; 2 Çocuğa İlk Müdahale Kamerada
Çorum'da Gecekondu Yangını; 2 Çocuğa İlk Müdahale Kamerada
Minibüsündeki 7 Kişinin Kazada Öldüğü Şoför: Treni Rayların Üzerinde Fark Ettim
Minibüsündeki 7 Kişinin Kazada Öldüğü Şoför: Treni Rayların Üzerinde Fark Ettim
Afyonkarahisar'da Köy Yangınının Hasarı, Gündüz Görüntülendi
Afyonkarahisar'da Köy Yangınının Hasarı, Gündüz Görüntülendi
Minibüse Çarpan Otomobilin Sürücüsü Öldü; Kaza Anı Kamerada
Minibüse Çarpan Otomobilin Sürücüsü Öldü; Kaza Anı Kamerada
Sakarya'da Motosiklet Kazası; 2 Arkadaş Öldü
Sakarya'da Motosiklet Kazası; 2 Arkadaş Öldü
Hafriyat Kamyonu Otomobile Çarptı: 2 Ölü, 1 Yaralı
Hafriyat Kamyonu Otomobile Çarptı: 2 Ölü, 1 Yaralı