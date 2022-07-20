Tekirdağ'da Anız Yangını Ormana Sıçradı

Tekirdağ'da Anız Yangını Ormana Sıçradı

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı İnecik Mahallesi'ndeki anız yangınında alevler ormana yayıldı.

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA) - TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı İnecik Mahallesi'ndeki anız yangınında alevler ormana yayıldı. Yangında, 1 dönümü orman olmak üzere toplam 6 dönüm alan yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın Süleymanpaşa ilçesi, İnecik Mahallesi'nde, iddiaya göre hasat edilmiş anız tarlasında çıktı. Tarla yasak olmasına rağmen temizlenmek amacıyla yakıldı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüyerek, ormana sıçradı. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine kısa sürede, Tekirdağ Büyükşehir itfaiye ekipleri ve Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri geldi. Yangına müdahale eden ekipler, kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında 1 dönüm orman olmak üzere toplam 6 dönüm alan yanarak kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri çıkan yangınla ilgili soruşturma başlattı.(DHA)

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Tekirdağ'da Anız Yangını Ormana Sıçradı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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