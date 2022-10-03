Tekirdağ'da Çiftlikte Yangın; 10 Küçükbaş Öldü, 10 Ton Buğday Yandı

Tekirdağ'da Çiftlikte Yangın; 10 Küçükbaş Öldü, 10 Ton Buğday Yandı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde çiftlikteki ahır ve depoda çıkan yangında, 10 küçükbaş hayvan öldü, 10 ton buğday ile saman ve ot balyaları yandı.

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde çiftlikteki ahır ve depoda çıkan yangında, 10 küçükbaş hayvan öldü, 10 ton buğday ile saman ve ot balyaları yandı.

Yangın, gece saatlerinde Malkara'nın kırsal Ahmetpaşa Mahallesi'nde Hacı Selim'e ait çiftlikteki buğday, saman ve ot balyalarının bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Yangın, kısa sürede rüzgarın da etkisiyle bitişikte bulunan ahıra sıçradı. Çiftlikte bulunanlar, alevlere hortum ve kovalarla su dökerek müdahale ederken, bir yandan da ahırda bulunan hayvanları çıkarmaya çalıştı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, güçlükle söndürülerek, kontrol altına alındı. Ahır ve deponun kullanılamaz hale geldiği yangında 10 küçükbaş hayvan öldü, 10 ton buğday, 1500 adet saman ve ot balyası ile bazı tarım makineleri yandı.

Jandarma ahırların kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Tekirdağ'da Çiftlikte Yangın; 10 Küçükbaş Öldü, 10 Ton Buğday Yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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