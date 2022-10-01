Tekirdağ'da Çıkan Orman Yangını Söndürüldü

Tekirdağ'da Çıkan Orman Yangını Söndürüldü

TEKİRDAĞ'ın Malkara ile Şarköy ilçesi arasında çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Nuri ÇAĞLAR- Murat YAYIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Malkara ile Şarköy ilçesi arasında çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yangın, öğleden sonra Şarköy ile Malkara ilçeleri arasındaki kırsal Aksakal Mahallesi yakınlarındaki ormanda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına, Şarköy Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri; 2 helikopter, 4 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 2 grayder ve 40 personel ile müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışmayla yangın kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede, yaklaşık 2 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)

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Tekirdağ'da Çıkan Orman Yangını Söndürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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