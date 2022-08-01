Tekirdağ'da Fabrikada Patlama Sonrası Yangın: 3 Yaralı

Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde bir fabrikada yaşanan patlama sonrası yangın çıktı. Fabrika sahibi ile 2 kişi yaralanırken, patlamanın nedeni araştırılıyor.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde matbaa mürekkepleri üretimi yapan bir fabrikada, saat 13.00 sıralarında patlama meydana geldi. Ürün testi sırasında yaşanan kimyasal patlama sonrası bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Patlamada fabrika sahibi Ömer Asım Eralp, üretim müdürü Mustafa Remzi Emanet ile operatör Veli Gümüş yaralandı. 3 yaralı, çağrılan ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

'BİR KİMYASAL PATLAMA GERÇEKLEŞMİŞ'

Çerkezköy Kaymakamlığı'na vekalet eden Kapaklı Kaymakamı Bayram Sağır ile Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin de olay yerine gelip, incelemelerde bulundu. Kapaklı Belediye Başkanı Çetin, "Bugün saat 13.00 sıralarında bir patlama haberi geldi. Hemen olay yerine geldik. Aldığımız bilgiye göre, bir kimyasal patlama gerçekleşmiş. Patlamanın sebebi henüz bilinmiyor. Birazdan yaralıların durumu hakkında bilgi alacağız. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın kontrol altına alınmış durumda" dedi. Jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. Patlama ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı