Tekirdağ’da İki Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 8 Yaralı

Tekirdağ’da İki Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 8 Yaralı

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada Ali Engin (54) öldü, 8 kişi de yaralandı.

Şenol AKSOY/SARAY(Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada Ali Engin (54) öldü, 8 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Saray ile Kırklareli'nin Vize ilçesi karayolu üzerinde meydan geldi. Ahmet Çelik'in kullandığı 59 TU 107 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Hüseyin Mansur yönetimindeki 34 VSY 13 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki otomobilde bulunan 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bazı yaralılar sıkıştıkları araçlardan çıkarılarak, Saray ve Çerkezköy ilçesindeki hastanelere sevk edildi.

Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve durumu ağır olan Ali Engin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Tekirdağ’da İki Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 8 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Bursa'da Kaza: 3 Yaralı
Bursa'da Kaza: 3 Yaralı
Samsun'da Otelin Çatı Katındaki Yangın Söndürüldü
Samsun'da Otelin Çatı Katındaki Yangın Söndürüldü
Baltalı Saldırıda Yaralandı, 3 Gün Sonra Yaşam Mücadelesini Kaybetti
Baltalı Saldırıda Yaralandı, 3 Gün Sonra Yaşam Mücadelesini Kaybetti
Bursa'da Hatalı 'u' Dönüşü Yapan Araç Kazaya Neden Oldu; 4 Yaralı
Bursa'da Hatalı 'u' Dönüşü Yapan Araç Kazaya Neden Oldu; 4 Yaralı
Bahçelievler'de Otomobil Alev Alev Yandı
Bahçelievler'de Otomobil Alev Alev Yandı
Diyarbakır’da Silahlı Kavga: 1 Yaralı
Diyarbakır’da Silahlı Kavga: 1 Yaralı
Tır İle Çarpışan Kepçenin Operatörü Öldü, Kaza Anı Kamerada
Tır İle Çarpışan Kepçenin Operatörü Öldü, Kaza Anı Kamerada