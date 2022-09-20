Tekirdağ'da Kaza: 1 Ölü, 3'ü Ağır 5 Yaralı

Tekirdağ'da Kaza: 1 Ölü, 3'ü Ağır 5 Yaralı

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, otomobilin başka otomobile arkadan çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 5 kişi ise yaralandı.

Mehmet YİRUN/ TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, otomobilin başka otomobile arkadan çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 5 kişi ise yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Ergene'nin TEM yolu Ulaş mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Enes Y.'nin kullandığı 43 HB 225 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Emrullah Kaya yönetimindeki 34 BLZ 877 plakalı otomobile çarptı. Kazada Emrullah Kaya ile otomobildeki 3 Suriye uyruklu, araçta sıkışırken, Enes Y. ile yanındaki aracındaki yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan 4 kişi, ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı. Yapılan kontrolde, sürücü Emrullah Kaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı 3 Suriyeli ile diğer otomobildeki Enes Y. ile Barış Ç., Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Suriyeli 3 yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Cumhuriyet savcısının incelemesinden ardından Emrullah Kaya'nın cansız bedeni de aynı hastanenin morguna kaldırıldı. (DHA)

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Tekirdağ'da Kaza: 1 Ölü, 3'ü Ağır 5 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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