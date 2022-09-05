Tekirdağ'da Otomobil İle Tır Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Tekirdağ'da Otomobil İle Tır Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde otomobille TIR'ın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Şafak TAŞOYAR/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde otomobille TIR'ın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Marmaraereğlisi- Çorlu kara yolunun Sultanköy Mahallesi Toptepe mevkisinde meydana geldi. Orhan Köz'ün (43) kullandığı 35 AZH 425 plakalı otomobil, karşı yönden gelen inşaat demiri yüklü Mecit Özdemir yönetimindeki 59 ADN 457 plakalı TIR ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, demir yığınına dönen otomobilin sürücüsü Orhan Köz hayatını kaybetti, TIR şoförü Özdemir ise hafif yaralandı. Orhan Köz'ün cansız bedeni, Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Mecit Özdemir, ilk ifadesinde, "Ben kendi şeridimde gidiyordum. Bana doğru gelmeye başladı, şaka yapıyor zannettim. Ondan sonra gelip vurdu" dedi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Tekirdağ'da Otomobil İle Tır Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Kıraathanedeki Kavgada 2 Kardeş Tabancayla Vuruldu
Kıraathanedeki Kavgada 2 Kardeş Tabancayla Vuruldu
İş Yerine Giderken Dövülüp, Tabanca Kabzasıyla Yaralandı
İş Yerine Giderken Dövülüp, Tabanca Kabzasıyla Yaralandı
Kızına Tacizle Suçlayıp Tabancayla Vurdu, Boğazını Keserek Öldürdü - Yeniden
Kızına Tacizle Suçlayıp Tabancayla Vurdu, Boğazını Keserek Öldürdü - Yeniden
Kızını Tacizle Suçlayıp Tabancayla Vurdu, Boğazını Keserek Öldürdü
Kızını Tacizle Suçlayıp Tabancayla Vurdu, Boğazını Keserek Öldürdü
Eyüpsultan'da Fabrikanın Bahçesinde Yangın
Eyüpsultan'da Fabrikanın Bahçesinde Yangın
Traktör Devrildi; Sürücünün Annesi Öldü, Eşi Ve Kızı Yaralı
Traktör Devrildi; Sürücünün Annesi Öldü, Eşi Ve Kızı Yaralı
Ordu'ya Şehit Ateşi Düştü
Ordu'ya Şehit Ateşi Düştü
Msb: Helikopterin Kaza Kırıma Uğraması Sonucu 1 Asker Şehit Oldu
Msb: Helikopterin Kaza Kırıma Uğraması Sonucu 1 Asker Şehit Oldu