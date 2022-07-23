Tekirdağ'da Yat Limanında Tekne Yandı

Ruhan YALÇIN- Şafak TAŞOYAR/SÜLEYMANPAŞA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yat limanında çıkan yangında, 1 tekne kullanılamaz hale geldi, 3 tekne ise kısmi zarar gördü.

Süleymanpaşa ilçesindeki yat limanında bağlı teknelerden birinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede teknenin tamamını sardı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, bu sırada teknedeki 1 kişi suya atladı. İsmi öğrenilemeyen bu kişi, ekipler tarafından sudan çıkarıldı. Yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yanan tekne kullanılama hale gelirken, yanındaki 3 tekne ise kısmi zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı