Teknofest'te Geri Dönüşüm Makinesi, 3 Günde 7 Bin Şişe Topladı

Teknofest'te Geri Dönüşüm Makinesi, 3 Günde 7 Bin Şişe Topladı

TEKNOFEST Karadeniz'de, Türkiye Çevre Ajansı'nca (TÜÇA) sağlanan depozito iade makinesi ile 3 günde geri dönüşüme kazandırılabilecek 7 bin şişe toplandı.

Tayfur KARA/ SAMSUN, (DHA)- TEKNOFEST Karadeniz'de, Türkiye Çevre Ajansı'nca (TÜÇA) sağlanan depozito iade makinesi ile 3 günde geri dönüşüme kazandırılabilecek 7 bin şişe toplandı. Proje yetkilisi Şevket Doğmuş, "Proje ile belli bir meblağa ulaşan insanlar IBAN'larına atabilecek, vakıflara bağışlayabilecek veya anlaşmalı marketlerde kullanabilecekler" dedi.

TEKNOFEST Karadeniz, yoğun ilgi görmeye ve çok sayıda projeye ev sahipliği yapmaya devam ediyor. TÜÇA tarafından sağlanan depozito iade makinesi de alana konuldu. Depozito iade makinesi, 3 günde 7 bine yakın şişeyi geri dönüşüme kazandırdı. Depozito iade sistemine kayıtlanan şişeleri toplayan makine, içi dolu ve barkodu olmayan şişeleri ise kabul etmiyor.

Projenin talep gördüğünü belirten proje yetkilisi Şevket Doğmuş, "Bu makine depozito iade makinesi olarak geçiyor. Depozito iade sistemine tabi bir makine. Proje, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yürütülüyor. Vatandaşlarımız bu noktaya gelerek plastik, cam, metal atıklarını makineye atıyorlar. Yazılım onlara bir fiş bastırıyor ve TÜÇA'nın yaptırmış olduğu bir uygulama üzerinden bu fişi okutarak hesaplarına aktarım yapabiliyorlar. İlerleyen zamanlarda güncellemeler gelecek ve belli bir meblağa ulaşıldığı zaman insanlar IBAN'larına atabilecek, vakıflara bağışlayabilecek veya anlaşmalı marketlerde kullanabilecekler. TEKNOFEST'in ilk gününde 1900 şişe toplandı. 3 günde de 7 bine ulaşıldı. Pilot bölge olarak Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi seçildi. Orada şu anda 6-7 makine, Ankara merkezinde 3-4 makine olmak üzere makineler var" diye konuştu. (DHA)

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Teknofest'te Geri Dönüşüm Makinesi, 3 Günde 7 Bin Şişe Topladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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