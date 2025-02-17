Tekstil İşçilerinin Grevine Destek Veren Birtek-sen Genel Başkanı Mehmet Türkmen Tutuklandı

(GAZİANTEP) - Aralarında AK Parti Gaziantep Milletvekili İrfan Çelikaslan’ın fabrikasının da bulunduğu Başpınar OSB’deki işçi grevine destek veren Birleşik Tekstil, Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen tutuklandı.

Gaziantep Başpınar Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) düşük ücret ve kötü çalışma koşulları nedeniyle grev yapan işçilere destek verdiği için gözaltına alınan BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, savcılık ifadesi alınmadan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Daha önce de gözaltına alınıp serbest bırakılan Türkmen'in yeniden gözaltına alınması üzerine, EMEP Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, KESK, Gaziantep Barosu, İnsan Hakları Derneği (İHD), Özgürlük İçin Hukukçular (ÖHD), Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Gaziantep şubeleri ve BİRTEK-SEN yetkilileri, Türkmen’e destek verdi.

Türkmen’in savcılıktaki sorgusuna müdahil olma isteği reddedilen Gaziantep Baro Başkanı Bülent Duran ise “Bu bir talimattır ve buradan bir tutuklama kararı çıkacaktır” diyerek duruma tepki gösterdi.

Tüm sivil toplum kuruluşlarının bu olaya ortak bir tepki koyması gerektiğine vurgu yapan Duran, “Hak ve özgürlüklere yönelik, örgütlenme hakkına ilişkin tüm yurttaşları korumak gibi bir görevimiz var. Hukuk tektir ve kimsenin kişisel tasarrufunda değildir. Kanun yorumlanırken kişiye göre makama göre yorumlanmaz” diye konuştu.

"Ekmek mücadelemize kelepçe vurulamaz"

Türkmen, Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Türkmen'in tutuklanmasının ardından BİRTEK-SEN'in resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sendikal faaliyete, ekmek mücadelemize kelepçe vurulamaz. Mehmet Türkmen serbest bırakılsın, haklarımız tanınsın, valilik yasağı kalksın demek için sendikamızın önünde buluşuyoruz. Mehmet Türkmen’in tutuklanması özgürlükleri ayaklar altına almaktır. Başta Antep işçileri olmak üzere ve tüm emek demokrasi güçlerine çağrımızdır. Sendikamız genel başkanının tutuklanması; biz işçilerin haklarının en ileriden savunulduğu, sınıf sendikacılığı çizgisini hayata geçirmek için uğraşan sendikamızın cezalandırılması anlamına gelmektedir" ifadesini kullandı.

Anka Haber Ajansı