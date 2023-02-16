TELE1 ekibinin afet bölgesinde zor anları! Yağmacıların elinden canlarını zor kurtardılar

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremden en çok yarayı alan şehirlerden biri olan Hatay'da görev yapan TELE1 muhabiri Hazal Güven ve kameraman Umutcan Yitük'ün önü yağmacılar tarafından kesildi. TELE1 ekibi, silahlı yağmacılardan zor kurtuldu.