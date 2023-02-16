TELE1 ekibinin afet bölgesinde zor anları! Yağmacıların elinden canlarını zor kurtardılar

TELE1 ekibinin afet bölgesinde zor anları! Yağmacıların elinden canlarını zor kurtardılar

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremden en çok yarayı alan şehirlerden biri olan Hatay'da görev yapan TELE1 muhabiri Hazal Güven ve kameraman Umutcan Yitük'ün önü yağmacılar tarafından kesildi. TELE1 ekibi, silahlı yağmacılardan zor kurtuldu.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından afet bölgesine giden TELE1 muhabiri Hazal Güven ve kameraman Umutcan Yitük, yağmacıların saldırısına uğradı.

Hatay’ın Armutlu ilçesinden Defne ilçesine giderken önleri silahla kesilen iki basın mensubu, olay yerinde araçla uzaklaşmaya çalıştı.

Polise Başvurdular

Güven ve Yitük'ün, durumu polis ekiplerine bildirerek yardım istedikleri öğrenildi.

İddiaya göre yağmacı saldırganlar ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

"Hala Ellerimiz Titriyor"

Hazal Güven Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yaşananları anlatarak "Hala ellerimiz titriyor" dedi. Güven'in paylaşımı şu şekilde:

Yanardağ'dan Açıklama

Konuya ilişkin açıklama yapan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, "Arkadaşlarımızın önünü kesen yağmacılar silah çekti. Umutcan manevra yapıp kaçmasa belki saldıracaklardı. Bölgede TELE1 ekibini koruyun. Başlarına bir şey gelirse önce iktidar sonra oradaki güvenlik güçleri sorumludur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: medyafaresi.com

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