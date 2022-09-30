Telefonda Öldürülen Arkadaşını Tanımadığını Söyleyen Sanığa, Müebbet Hapis İstemi

Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta Filyos Çayı kenarında el ve ayakları iple bağlı cesedi bulunan Arif Baykal'ın (69) ölümüyle ilgili tutuklu yargılanan arkadaşı Kadir Akbaş (56), hakkında savcı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istedi. Akbaş duruşmada, Baykal'ın öldüğünü söylemek için arayan arkadaşlarına "Kendisini tanımıyorum" dediği telefon kayıtları sorulunca, "Beni bir daha aramasınlar diye öyle söyledim" cevabını verdi.

Çaycuma ilçe girişindeki Filyos Çayı kenarında 4 Ocak 2021 tarihinde balık tutan kişiler, el ve ayakları bağlı ceset görüp, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, cesedin Arif Baykal'a ait olduğunu ve Bolu'da yaşadığını tespit etti. Soruşturma kapsamında Baykal'ın Çaycuma ilçesinde birlikte kaldığı arkadaşı Kadir Akbaş gözaltına alındı. Önce serbest bırakılan Akbaş, kamera kayıtlarının incelenmesinin ve çamaşır ipi temin ettiğinin belirlenmesinin ardından yeniden gözaltına alınıp, tutuklandı.

Akbaş hakkında Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Olayın ardından 11 yıllık arkadaşı Arif Baykal'ın maaşını çeken Kadir Akbaş, önceki duruşmalarda bu durum kendisine sorulduğunda, "Öldü mü, aslı var mı diye maaşını kontrol ettim" dedi.

'BU SUÇU BEN İŞLEMEDİM'

Davaya Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmada tutuklu bulunduğu Karabük'ten getirilen sanık Kadir Akbaş ve avukatı hazır bulundu. Söz verilen sanık Akbaş, "Bu suçu ben işlemedim. Arif benim kardeşim gibi, canım gibi arkadaşım. Kendisi benden ayrıldıktan sonra başına bu olay geldi. Ben kendisini en son 21 Aralık tarihinde gördüm. Kardeşimi bir marketin kamyonuyla Bolu'ya gönderdim. Daha sonra Arif'i Çaycuma Belediye Parkı'nda birileriyle otururken gördüm. Takip ettim, Arif Baykal yalnız kalınca yanına gidip arkadaşımdan aldığım 40 lira parayı verdim. Sonra bir daha görmedim. Bundan 15 gün sonra beni İ.Ç. aradı, "Arif Baykal öldürülmüş" dedi. Ben o zaman öğrendim. Orada gördüğüm kişiler daha sonra yanına gitti mi bilmiyorum. Benim cezaevinde verdiğim ifadeler başgardiyana gidiyor o yüzden konuşamadım" dedi.

'SOKAK KÖPEĞİ İÇİN İP ALDIM'

Önceki duruşmalarda kanser ve epilepsi hastası olduğunu bu sebeple kafasının karıştığını sıklıkla tekrarlayan, ancak doktor raporunda "sağlıklı" raporu verilen Kadir Akbaş'a satın aldığı çamaşır ipi ve Baykal'ın ölümünü öğrendiği zaman sorulunca, "Köye götürmek istediğim sokak köpeği için ip aldım. Köpek için ipi ne zaman aldım hatırlamıyorum. Baykal neredeydi bilemiyorum. 17 Ocak'ta Arif'in öldüğünü İ.Ç.'nin aramasıyla öğrendim" diye konuştu.

Arif Baykal'ın kartıyla ATM'den para çekme görüntüleri gösterilen sanık, "Saklamıyorum, bu şahıs benim. Hava soğuktu, kafamda o yüzden bere vardı ve soğuk olduğu için kafamı kaldırmadım. Kendimi gizlemeye çalışmadım" diyerek kendini savundu.

Sanık Akbaş'a 22 Ocak 2021'de İ.Ç. ile yaptığı telefon görüşmesinin kayıtları okundu. Kayıtlarda İ.Ç., Akbaş'a "Arif'i tanıdın mı? Beni sorguya aldılar. Sizi de alacaklar herhalde" deyince Akbaş, "Ben tanımıyorum. Kaç aydır burada değilim" demesinin sebebi sorulunca, Akbaş, "İ.Ç. ile yaptığım görüşmede bir daha beni aramasın diye öyle söyledim" dedi.

23 Ocak 2021'de tekrar İ.Ç.'yi aradığı ve Arif Baykal'ı sorduğu kayıtlar da bulunan Akbaş, "Arif'in öldüğünden kuşkuda kaldığım için aradım. Ağzını yoklamaya çalıştım" ifadelerini kullandı.

Arif Baykal'ın ölümünden 17 Ocak'ta haberdar olduğunu söylediği ve ATM'nin kartı yuttuğunda Baykal'ın öldüğünden emin olduğunu belirttiği ifadeleri hatırlatılan Akbaş'a İ.Ç.'yi tekrar araması sorulunca, "Mahsustan, yoklamak için aradım. Rahatsızım, epilepsi hastasıyım kafam gidip geliyor" cevabını verdi.

'BENİ YAN YANA HİÇ GÖRMEDİLER'

Kendisini arayarak Arif Baykal'ın ölüm haberini verenlere, tanımadığını söyleyen Akbaş, "Beni Arif'le yan yana görmedikleri için tanımıyorum dedim" ifadelerini kullandı. Üye hakim sanığa, "Kardeşim gibi seviyorum dediğiniz insanın nasıl öldüğünü neden hiç sormadınız?" diye soruldu. Sanık Akbaş ise bir süre sessiz kaldıktan sonra, "Beni aramasınlar diye öyle söyledim. Bilmiyorum" diye karşılık verdi.

'KREDİ ÇEKİP PARASINI YEMEK İÇİN'

Mütalaasını yazılı olarak sunan savcı, Akbaş'a suçlamaları şöyle özetledi:

"Senin hakkında Arif Baykal'ı kasten öldürme suçundan cezalandırılmanı istedik. Onun kartını sürekli kullanıyorsun. "Kardeşim gibi severdim" demişsin ama kaybına ilişkin hiç kimseye ulaşmamışsın. Telefon görüşmelerinde onu tanımadığını, görmene rağmen görmediğini söylemişsin. Onun hesabından kredi çekip yemek istediğini başkalarına anlatmışsın. Kredi çekmemesi üzerine öldürme sebebin olduğunu düşündük. Cesedin köpek için aldığını iddia ettiğin iple bağlı olarak bulunmasının tesadüf olamayacağı için de öldürdüğünü düşündük."

Mütalaaya karşı söz verilen sanık, "Ben suçsuzum. Beraatimi istiyorum. Adaletin kestiği parmak acımaz" dedi.

Sanık avukatının mütalaaya karşı savunma yapması için süre verilerek dava ertelendi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı