Telefonlar İçin Kayıt Ücreti 20 Bin Liraya Çıkınca Vatandaş Sarp Sınır Kapısına Akın Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izni harcını” 6 bin TL’den 20 bin TL’ye çıkarması ve bu paranın yarından itibaren yatırılacak olması nedeniyle vatandaşlar Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Sarp Sınır Kapısı'na akın etti.

UĞUR İSTANBULLU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izni harcını” 6 bin TL’den 20 bin TL’ye çıkarması ve bu paranın yarından itibaren yatırılacak olması nedeniyle vatandaşlar Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Sarp Sınır Kapısı'na akın etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, maktu harçları artırmasına ilişkin 7344 sayılı Kararı bugünkü Resmi Gazete’de yayınlandı. Kararda “yayımı tarihini izleyen gün yürürlüğe girer” düzenlemesi de yer aldı. Bu nedenle telefonlar için getirilen 20 bin TL’lik yeni kayıt ücreti de yarından itibaren uygulanmaya başlanacak.

Yurtdışı telefonlarından temin edilen telefonların Türkiye’de alınan fiyatların altında olması nedeniyle özellikle Artvin’in Gürcistan’a sınır kapısı olan Sarp Sınır Kapısı'ndan Gürcistan’a geçişlerde de yoğunluk yaşanıyordu.

Bugünkü Cumhurbaşkanlığı Kararı sonrasında sabahın erken saatlerinden itibaren kapıda yoğunluk artmaya başladı. Zamlı tarifeye düşmemek için sabahın erken saatlerinden itibaren sınır kapısına akın eden vatandaş kapıda yoğunluğa neden oldu.

Anka Haber Ajansı