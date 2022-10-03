Tem Otoyolu'nda İett Otobüsünde Yangın

Tem Otoyolu'nda İett Otobüsünde Yangın

SANCAKTEPE TEM Otoyolu'nda ilerleyen İETT otobüsünün motor kısmında yangın çıktı.

Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL,(DHA) - SANCAKTEPE TEM Otoyolu'nda ilerleyen İETT otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Yolcuların tahliye edilmesinin arıdnan otobüsün şoförü ve sürücülerin yangın söndürme tüpüyle yaptığı müdahaleyle yangın söndürüldü.

Yangın, saat 17.30 sıralarında, TEM Otoyolu Sancaktepe Mevkii Kadıköy istikametinde ilerleyen Sultanbeyli - Kadıköy seferini yapan İETT otobüsünün motor kısmında çıktı. Şoför Mustafa Gemici, içinde yolcu bulunan otobüsü güvenli bir şekilde emniyet şeridine çekti. Yolcular tahliye edilirken, otobüsün şoförü ve diğer sürücüler yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken olay yerine kontrol amaçlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yolcular aynı yönde ilerleyen başka bir otobüste binerek yollarına devam etti. Yangın nedeniyle Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Otobüs sürücüsü Mustafa Gemici, "Hareket halindeyken birden motor alev aldı. Arkada dumanı görür görmez hemen söndürdük. Aşağı indim hemen yangın tüpüyle müdahale ettim. Sağ olsunlar etraftan gelen insanlar da bize yardım ettiler. Sonra itfaiyeye haber verdim. Gelene kadar söndü. Yolcuları hemen indirdim emniyetli bir şekilde" dedi.(DHA)

(FOTOĞRAF)

Tem Otoyolu'nda İett Otobüsünde Yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Kullanılmayan Telefon Bataryalarından Çıkan Yangında Mahsur Kalan Kadını İtfaiye Kurtardı
Kullanılmayan Telefon Bataryalarından Çıkan Yangında Mahsur Kalan Kadını İtfaiye Kurtardı
Bakan Ersoy: Onur Şener Cinayetinin Takipçisi Olacağız
Bakan Ersoy: Onur Şener Cinayetinin Takipçisi Olacağız
Şarkıcı Onur Cinayetinde 5 Şüpheli Adliyede (4)
Şarkıcı Onur Cinayetinde 5 Şüpheli Adliyede (4)
Kazaya Müdahale Eden Jandarma Ekibine Otomobil Çarptı: 1 Şehit, 1 Yaralı (2)
Kazaya Müdahale Eden Jandarma Ekibine Otomobil Çarptı: 1 Şehit, 1 Yaralı (2)
Arnavutköy’de Çıkan Yangında Otizmli Çocuk Öldü
Arnavutköy’de Çıkan Yangında Otizmli Çocuk Öldü
Konya'da Asfalt Şantiyesinde Patlama: 2 İşçi Yaralı
Konya'da Asfalt Şantiyesinde Patlama: 2 İşçi Yaralı
4'üncü Kattan Zemine Düşen Asansördeki İşçi Ağır Yaralandı
4'üncü Kattan Zemine Düşen Asansördeki İşçi Ağır Yaralandı