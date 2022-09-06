Tem Otoyolu'nda Motosiklet Otomobile Çarptı: 1 Yaralı

BAĞCILAR, TEM Otoyolu'nda seyir halindeki otomobil, iddiaya göre sürücüsünün yol ayrımını şaşırması nedeniyle bir anda şerit değiştirdi.

Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL, (DHA)- BAĞCILAR, TEM Otoyolu'nda seyir halindeki otomobil, iddiaya göre sürücüsünün yol ayrımını şaşırması nedeniyle bir anda şerit değiştirdi. Bu sırada aynı yönde ilerleyen motosiklet, otomobile arkadan çaptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Yoldan geçen sürücüler, yaralı motosiklet sürücüsünün yardımına koştu.

Kaza, TEM Otoyolu Ankara istikametinde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Mazlum Çelik'in kullandığı 32 GB 673 plakalı otomobil, sürücüsünün yol ayrımını şaşırması üzerine bir anda şerit değiştirdi. Bu sırada aynı yönde ilerleyen Fahrettin Sakallı yönetimindeki 34 DPH 085 plakalı motosiklet, şerit değiştirdiği iddia edilen otomobile arkadan çaptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Fahrettin Sakallı yola savrularak yaralandı.

YOLDAN GEÇEN SÜRÜCÜLER YARDIMA KOŞTU

Kazayı gören diğer otomobil ve motosiklet sürücüleri bir yandan yardıma koşarken, diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yerde yatan motosiklet sürücüsünün başından bir an olsun ayrılmayan sürücüler, trafiğe takılan ambulansın olay yerine girmesi için seferber olup yolu açtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan motosiklet sürücüsü Fahrettin Sakallı'ya, ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. Polis ekipleri otomobil sürücüsü Mazlum Çelik'i ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Kazaya karışan motosiklet ve otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

"BEN DE KAZA GEÇİRDİM, DURMAK LAZIM BÖYLE DURUMLARDA"

Yoldan geçerken kazayı görüp yardıma koşan motosiklet sürücüsü Hasan Demir, "Durumu pek iyi görünmüyor arkadaşın, ambulans bekleniyor. Yoldan geçiyordum, görünce yardıma koştum. Bundan bir hafta önce ben de kaza geçirdim, durmak lazım böyle durumlarda. İlgilenmek lazım" dedi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.(DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı