Tem'de Otomobil Alev Alev Yandı

Murat KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)- Beykoz TEM Otoyolu'nda otomobil alev alev yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken otomobil kullanılmaz hale geldi.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Beykoz TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki 35 E 3549 plakalı otomobilden bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü otomobilini emniyet şeridinde durdurdu. Yükselen alevler kısa sürede otomobili sardı. Çevredeki diğer sürücüler alevlere yangın tüpleriyle müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yanan otomobil itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Otomobil kullanılmaz hale gelirken TEM otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı