Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç, Berber Ve Kuaförlerle İftarda Buluştu

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve CHP’nin Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Başkan Adayı Ayşe Ünlüce, Eskişehir Berberler ve Kuaförler Odası üyeleriyle iftarda buluştu.

Başkan Ataç, EBB Adayı Ayşe Ünlüce ile Eskişehir Berberler, Kuaförler, Güzellik ve Dövmecilik Salonu İşletmecileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyeleriyle iftarda bir araya geldi. Tepebaşı Belediyesi Davet Salonu'ndaki programa, Ataç ve Ünlüce’nin yanı sıra CHP İl Başkanı Talat Yalaz ve çok sayıda oda üyesi ile aileleri katıldı.

İftar programında konuşan Başkan Ataç, şunları söyledi:

“SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VE ODALARIMIZLA BERABER OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ”

“İftar sofrası, sofraların en güzelidir. Çünkü zengini, fakiri, kadını erkeği herkes sofraya oturur ve kimse kimseyi yadırgamaz. Vatandaşlarla bu sofrada buluşmak çok güzel. Belki aylardır birbirini görmeyen insanlar bu sofrada buluşuyor. Hem bir sosyalleşme oluyor hem de dini ritüelimizi yerine getiriyoruz. İftar sofraları bu nedenle çok değerlidir. Bizim geçen 2010 yılından beri gelenek haline getirdiğimiz sokak iftarlarına 660 bin kişi oturdu. Bu sene de devam ediyoruz. Havanın serin olmasına rağmen sokak iftarlarına katılım da yoğun oluyor. İnsanlarla beraber olmak bizleri memnun ediyor. Sivil toplum kuruluşları ve odalarımızla beraber olmayı sürdüreceğiz. Bizler her zaman sizlerin yanındayız.”

EBB Adayı Ünlüce da sivil toplum kuruluşlarının önemine vurgu yaparak, şöyle konuştu:

“Odalarımız, sendikalarımız, derneklerimiz bizler için çok önemli. Meslek örgütlerinin bir arada olması güçlü ve emin adımlarla ilerlemesine her zaman destek olduk ve olmaya hazırız. Yaşanan pandemi sürecinde bizler Eskişehir Kuaförler ve Berberler Odası başta olmak üzere birçok odamızla dayanışma halindeydik. O dönemde yaşanan eve kapanmalar nedeniyle berberlerimiz en çok etkilenen kesimlerin biriydi. İmkanlarımız ölçüsünde hep destek olduk. Yeni dönemde de her zaman birlik ve beraberlik içinde çalışacağız.”

Eskişehir Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Gürdal Sarıkaya ise kendilerine desteklerinden dolayı Ataç’a plaket takdim etti.





Anka Haber Ajansı