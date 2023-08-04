Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç, Chp İlçe Örgütüyle Bir Araya Geldi

Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç, Chp İlçe Örgütüyle Bir Araya Geldi

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Tepebaşı Belediye Meclis üyeleri ve CHP Tepebaşı ilçe örgütü ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Tepebaşı Belediye Meclis üyeleri ve CHP Tepebaşı ilçe örgütü ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Meclis Salonu’nda düzenlenen ziyarette Başkan Ataç; Meclis üyeleri, CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Atilay Dalgıç ve yönetimi yer aldı. Buluşmada Başkan Ataç ve konukları, Türkiye ve kent gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Başkan Ataç ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, şunları söyledi:

“Siyasette ve ekonomide yaşanan tüm gelişmelere rağmen bizler umudumuzu, moralimizi, motivasyonumuzu artırarak güzel şehrimiz ve ülkemiz için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bir arada oldukça daha kuvvetli olacağız ve en büyük gücü de her zaman olduğu gibi halkımızdan, Eskişehirlilerden alacağız.”

Anka Haber Ajansı

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