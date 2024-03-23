Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç, Dost Dernekler Federasyonu’na Bağlı Dernekler Ve Üyeleriyle Buluştu

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Başkan Adayı Ayşe Ünlüce ile birlikte Dost Dernekler Federasyonu’na bağlı dernekler ve üyeleriyle iftarda buluştu.

Tepebaşı Davet Salonunda gerçekleşen iftar programına Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ın yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, EBB Adayı Ayşe Ünlüce, federasyonda yer alan 22 derneğin yönetimi ve üyeleri katıldı.

“ÇIKMIŞ OLDUKLARI YOLDA BAŞARILAR DİLİYORUM”

Programda konuşan Dost Dernekleri Federasyonu Başkan Vekili Ayhan Taşçı, “Tuttuğunuz orucu Allah kabul etsin. Geçen yıl yine Ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da bizi bir araya getirip sizlerle buluşturan Tepebaşı Belediye Başkanımız, kıymetli hocamız Ahmet Ataç'a huzurlarınızda platformumuz adına çok teşekkür ediyorum. Bu çıkmış oldukları yolda Sayın Ahmet Ataç Başkanıma, Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Sayın Ayşe Ünlüce'ye hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyor, başarılar diyorum. Bugün tabii ülkenin çeşitli illerinden gelip Eskişehir'i kendine yurt edinen ve Eskişehir'in en önemli paydaşları haline gelen 15 il, 2 ilçe, 2 tane il temsilciliği ve 3 tane kültürel olmak üzere 22 dernekten oluşan platform olarak buradayız. Ben onlar adına da tekrar Ahmet Başkanıma çok teşekkür ediyorum” dedi.

“BİZ HALKIN YANINDAYIZ”

Programa katılanlara "hayırlı Ramazanlar" dileyen Başkan Ataç, “İftar sofrası çok farklı bir sofradır. Zenginin, fakirin, erkeğin, kadının, engelli dostlarımızın, çocuklarımızın beraber oturdukları bir sofradır. Bu sofrada öncelikle bir sosyalleşme olur, sonra dini ritüellerimizi yerine getiririz. Onun için çok kıymetlidir. Allah bu sofraları hiçbir zaman eksik etmesin. Bizler birbirimizi çok iyi tanıyoruz ve dostluğumuz hep sürsün. 20 yıldır sizlerle beraberim. Bu şehirde güzel şeyler paylaştık. Şehrin iyi olması adına güzel işleri beraber yaptık. Biz halkın yanındayız. Biz birbirimize güveniyoruz. Arkamızı rahatça dönebiliyoruz. Samimiyet var, sıcaklık var. 31 Mart’tan sonra da bu güven ve samimiyet her şekilde devam edecek” diye konuştu.

“ESKİŞEHİR’DE GÜVEN ORTAMI VAR”

CHP Eskişehir Milletvekili Çakırözer de şöyle konuştu:

“Bu şehirde yıllardır bir huzur var. Bu huzur sizler sayesinde, Diyarbakırlı sayesinde, Karadenizli sayesinde, Kütahyalı sayesinde, Vanlı sayesinde, Ağrılı, Adıyamanlı, Muşlu tüm kardeşlerimiz Eskişehir'de hep birlikte bir mozaik haline gelen sizler sayesinde büyük bir huzur, büyük bir kardeşlik, büyük bir beraberlik ortamı var. Çünkü bu kardeşlik sofralarında biz hepimiz bir araya geliyoruz. Bizi bu kardeşlik sofralarında buluşturan Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç’a teşekkür ediyorum. Sizlerden tek ricam işte bu huzur ortamını işte bu kardeşlik ortamını Eskişehir'de koruyalım, ileriye götürelim. Ayşe Başkan ile Ahmet Başkan el ele bu şehirde, Tepebaşı’nda, Eskişehir'de işte bu birlikteliği, kardeşliği, beraberliği bozmadan üzerine koyarak, sizlerin derdiyle dertlenerek, sevinçli gününüzde, hüzünlü gününüzde hep sizinle bir arada olarak bu şehri en iyi şekilde yönetecek. Eskişehir'in huzuru için, kardeşliği için ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen sizlerle beraber, kardeşçe bir arada olması için onlara güçlü bir destek istiyorum.”

“ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYMAYA HAZIRIZ”

Sivil Toplum Kuruluşlarının güçlenmesi için Sivil Toplum Merkezleri Yerleşkesi kuracaklarını söyleyen Ünlüce, “Sivil toplum kuruluşlarının bütçelerinin yeterli olmadığını biliyorum, bu nedenle elimizi taşın altına koymaya hazırız. Göreve geldiğimizde şehir yönetiminde en önemli yapı taşı olan Sivil Toplum Kuruluşlarımızın güçlenmesi için Sivil Toplum Merkezleri Yerleşkesi kuracağız. STK'ların ihtiyaçlarını karşılayacak olan Sivil Toplum Merkezleri Yerleşkemizde, salonlar, toplantı, seminer, eğitim ve çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak şekilde tasarlanacak” diye konuştu.

Ayrıca Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak sivil toplum kuruluşlarına büyük önem verdiklerini ve bu nedenle bütçe ayırmak istediklerini ifade eden Ünlüce, “Biz geçmişte Kent Konseyleri ile beraber sivil toplum kuruluşlarına küçük bir bütçe ayırıyorduk. Ben sivil toplum kuruluşlarından geldiğim için ve uzun yıllar çalıştığım için bütçe ile ilgili sıkıntıları çok iyi biliyorum. O nedenle bütçemizden de küçük bir pay ayırmak istiyoruz. Bu güzel birliktelik hep daim olsun bu güzel dayanışmamız hiç azalmasın. Ramazan sofralarımız dolsun, taşsın. Bayrama kadar umarım görüşürüz ama görüşemezsek şimdiden bayramınız kutlu olsun. Belki 31 Mart Ahmet Ataç başkanımla benim için ayrı bir bayram olacak” dedi.

Anka Haber Ajansı