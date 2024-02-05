Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç: “Engel Tanımadan, Tıkır Tıkır Bu Belediyeleri Alacağız”

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkan Adayı Ayşe Ünlüce ile birlikte Yukarı Söğütönü Mahallesi’nde vatandaşlar ile bir araya geldi. Başkan Ataç, “Hiçbir engel tanımadan tıkır tıkır bu belediyeleri alacağız. Buralarda parayla iş yapmaya çalışanlar var. Bizim Eskişehir’imizi satın alamazlar. Eskişehirli öyle bir onurludur ki, o onurlarını hiçbir şeye değişmezler. O yüzden çok telaş etmeden ama sıkı çalışarak zaferi yeniden yaşayacağız” dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkan Adayı Ayşe Ünlüce ile birlikte Yukarı Söğütönü Mahallesi’nde vatandaşlar ile bir araya geldi. Başkan Ataç, “Hiçbir engel tanımadan tıkır tıkır bu belediyeleri alacağız. Buralarda parayla iş yapmaya çalışanlar var. Bizim Eskişehir’imizi satın alamazlar. Eskişehirli öyle bir onurludur ki, o onurlarını hiçbir şeye değişmezler. O yüzden çok telaş etmeden ama sıkı çalışarak zaferi yeniden yaşayacağız” dedi.

Başkan Ataç, kırsal mahalle sakinleri ile bir araya gelmeyi sürdürüyor. Ataç son olarak EBB Başkan Adayı Ayşe Ünlüce ile birlikte Yukarı Söğütönü Mahallesi’ne ziyarette bulunarak çok sayıda vatandaş ve mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Yukarı Söğütönü Deneyimli Kafe’de düzenlenen toplantıya Başkan Ataç ve Ünlüce’nin yanı sıra geçmiş dönem milletvekili Fevzi Yalçın, Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu Başkanı Mehmet Kızılinler, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ataç, yerel seçimlerde başarıya inandığını vurgulayarak, şunları söyledi:

“20 yıldır buraya ne zaman gelsem, bizi sıcak bağrınıza bastınız. Birçok zaman birlikte olduk, Tepebaşı’mız ve Eskişehir’imiz çok kıymetli. Bu çatı altında çok güzel zamanlar yaşadık. Tepebaşı zor bir bölgedir ama insanlar ile aranızda güveni kurduğunuzda her şey çok güzel oluyor. 20 yılda aramızda en ufak bir sorun olmadan bugünlere geldik, Allah’a çok şükürler olsun. Tepebaşı’nı nereden aldık, nerelere getirdik. Ortaya böylesine güzel bir kent çıktı, bırakmaya kıyamıyorsunuz. Belediye hizmeti, ibadet gibidir. 20 yıl sonra farklı bir kadro ile karşınızdayız, cumhuriyetin 100. yılında kadın bir adayımız var. İnanın Ayşe Ünlüce aday olduğundan bu güne içimde en ufak bir şüphe yok. Biz adım adım bu başarıyı yakalayacağız. Ve seçimden sonra Eskişehir’de yeni bir anlayışla belediyecilik yapacağız. Bunu hep birlikte göreceğiz, sizlerle hep yan yana ve omuz omuza olacağız. Hiçbir engel tanımadan tıkır tıkır bu belediyeleri alacağız. Buralarda parayla iş yapmaya çalışanlar var. Bizim Eskişehir’imizi satın alamazlar. Eskişehirli öyle bir onurludur ki, o onurlarını hiçbir şeye değişmezler. O yüzden çok telaş etmeden ama sıkı çalışarak zaferi yeniden yaşayacağız.”

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce ise şöyle konuştu:

“Cumhuriyetin 100. yılında ilk defa Eskişehir’de bir kadın başkan adayı var büyükşehirde ve inşallah başkan da olacak. Sadece kadın olmak yetmez, ben aynı zamanda bir hukukçu olarak sivil toplumda çok emek verdiğim için bu görevi hak ettiğimi düşünüyorum. En önemlisi işin ehil birine verildiği için hak ettiğimi düşünüyorum. Şehirlerin artık zaman kaybetmeye tahammülü yok. O kadar hızlı gelişiyor, o kadar hızlı müdahale etmemiz gereken şeyler oluyor. Düşünün; ben 31 Mart akşamı seçimi kazandım, ertesi hafta mazbatayı aldım, Ahmet Başkanımızla birlikte. Belediyeye gittim ve hiçbir iş aksamadan devam edecek. Bu ne kadar güzel bir şey. Şehir için ne kadar güzel bir şans, şehir vakit kaybetmeyecek. Bu beni en şanslı kılan sebeplerden bir tanesi. Bu geldiğimiz noktada şehirde yaşanan büyük dönüşüme, mahallemizde yaşanan dönüşüme bile bakmak yeterli. Bu dönemde mahallemizin yolunu yaptık biliyorsunuz, umarım bu yaz yolumuzu Yukarı Söğütönü çıkışına kadar getireceğiz. Ve buranın adının da 100. Yıl olarak taçlanması, buraya çok yakıştı. 100. Yıl Bulvarı hepimize hayırlı olsun. Yaya yollarıyla, peyzajıyla, bisiklet yollarıyla, bundan sonraki bütün bulvarlarımız bu şekilde oluşsun. Parklarımız daha da güzelleşsin. Kentsel dönüşüm daha sağlıklı ilerlesin. İklim kriziyle mücadelede daha çok iş yapalım. Kadınlarımızın, gençlerimizin sorunlarını çözecek daha çok projeler yapalım diye buradayız. Çok daha güzel bir Söğütönü, çok daha güzel bir Tepebaşı, çok daha güzel bir Eskişehir inşa etmek için buradayız.”





Anka Haber Ajansı