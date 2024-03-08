Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç: “Kadınlarımızı Her Zaman Destekliyoruz”

Tepebaşı Belediyesi Belde Evleri ve Deneyimli Kafeler'den faydalanan kursiyerlerin hazırladığı ürünlerin yer aldığı El Emeği Sergisi CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla açıldı. Açılışta konuşan Başkan Ahmet Ataç, “Kadınlarımızın çalışmalarını ve üretkenliklerini her zaman destekliyoruz” dedi.

Tepebaşı Belediyesi Belde Evleri ve Deneyimli Kafeler'den faydalanan kursiyerlerin hazırladığı ürünlerin yer aldığı El Emeği Sergisi CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla açıldı. Açılışta konuşan Başkan Ahmet Ataç, “Kadınlarımızın çalışmalarını ve üretkenliklerini her zaman destekliyoruz” dedi.

Tepebaşı Belediyesi Belde Evleri ve Deneyimli Kafeler'de düzenlenen eğitimlere katılan kursiyerlerin el emeklerinin yer aldığı sergi, düzenlenen etkinlikle açıldı.

Espark AVM’de düzenlenen ve 625 ürünün yer aldığı serginin açılışına, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ın yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP Milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü, İbrahim Arslan, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, CHP İl Başkanı Talat Yalaz, EBB Adayı Ayşe Ünlüce, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“KADINLAR HER ŞEYİ GÜZELLEŞTİRİYOR”

Yoğun katılımla gerçekleşen sergi açılışında konuşan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, “26 Belde Evlerimizde ve Deneyimli Kafelerimizde bu dönem 5 bin 225 kadınımız hizmet aldı. Kadınlar dokundukları her şeyi güzelleştiriyor ve hayata sunuyorlar. Kadınımız evde, işte, sosyal hayatta son derece başarılı. Cumhuriyetimizi kuran Mustafa Kemal Atatürk’ün aydınlanma hedeflerini kadınlarımızın yetiştirdiği pırıl pırıl evlatlarla devam ettireceğiz. Ben kadınlarımıza teşekkür ediyorum ve bu güzel çalışmalarını ve bu üretkenliklerini her zaman destekliyoruz” diye konuştu.

ÇİÇEKLER BAŞKAN ATAÇ VE GENEL BAŞKAN ÖZEL’DEN

Başkan Ataç, 625 ürünün yer aldığı sergiyi gezen Genel Başkan Özgür Özel’e, sergi hakkında ve Belde Evleri'nde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Serginin gezilmesinin ardından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla CHP Genel Başkanı Özel ve Başkan Ataç tarafından kadınlara çiçek dağıtıldı.

Anka Haber Ajansı