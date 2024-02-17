Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç Ve Chp Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ünlüce’den Esnafa Ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç Ve Chp Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ünlüce’den Esnafa Ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Başkan Adayı Ayşe Ünlüce ile birlikte Doktorlar Caddesi’nde esnafı ziyaret etti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Başkan Adayı Ayşe Ünlüce ile birlikte Doktorlar Caddesi’nde esnafı ziyaret etti.

Başkan Ataç ile CHP’nin EBB Adayı Ayşe Ünlüce, Eskişehirli esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Ataç ve Ünlüce son olarak Doktorlar Caddesi’nde çok sayıda esnafı dükkanlarında ziyaret ederek, bol kazançlar diledi. Ataç ve Ünlüce’ye CHP Milletvekili Jale Nur Süllü ile CHP İl Başkanı Talat Yalaz eşlik etti.

Ziyaret sonrası Ataç, “Hemşehrilerimiz ile her noktada bir araya gelmeyi sürdürüyoruz. Bugün de Doktorlar Caddesi’ndeki esnafımıza hayırlı işler diledik. Eskişehir huzur, güven kenti. Bu huzur ve güven ortamımız hiç bozulmasın” dedi.

Anka Haber Ajansı

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