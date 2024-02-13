Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç Ve Ebb Başkan Adayı Ünlüce Vatandaşlarla Buluştu

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkan Adayı Ayşe Ünlüce ile birlikte Çukurhisar, Satılmışoğlu ve Karagözler mahallelerinde vatandaşla buluştu.

Başkan Ataç, EBB Adayı Ayşe Ünlüce ile birlikte Çukurhisar, Satılmışoğlu ve Karagözler mahallelerini ziyaret etti. Ataç ve Ünlüce, mahalle ziyaretlerinde çok sayıda vatandaş ve mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Toplantıya Ataç ve Ünlüce’nin yanı sıra CHP İl Başkanı Talat Yalaz, Tepebaşı Belediyesi Meclis Üyeleri ve mahalle muhtarları da katıldı.

Buluşmalarda konuşan Başkan Ataç, şunları söyledi:

“Bu güzel karşılama için hepinize canı yürekten teşekkür ediyorum. Hepinizi kucaklıyorum. 20 yıldır beraberiz. Tabii güzel günlerimiz de oldu, sıkıntılı günlerimiz de oldu ama hiçbir zaman birbirimizi kırmadan, en ufak kötü bir laf etmeden bugünlere kadar geldik. Bu şehre belediye başkanlığı yapmak onurdur, gururdur. Belediye hizmetlerini ibadet gibi kabul ediyoruz. Her zaman siz bize destek verdiniz. Bakın haritada kırmızı nokta var. Neresi orası? Eskişehir değil mi? O kırmızı noktayı oradan indirmeyeceğiz. Büyük bir bölgede yaşıyoruz. 91 tane mahallemiz var. Ama elimizden geldiği kadar her yere iyi şeyler yapmayı istedik ve yaptık. Bundan sonra da devam edecek. Bugün esas ben buraya gelişimin nedeni hem sizleri bir görmek hem de sizi Ayşe Başkan'la tanıştırmaktır. Bakın ilk defa Eskişehir tarihinde Büyükşehir Belediyesi’ne bir kadın adayımız oldu. Bunu ilk defa görüyoruz. Ne tesadüf Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına denk geldi. 100’üncü yılda bir kadın belediye başkanı Eskişehir'e çok yakışmaz mı? Beni de unutmayın. Yolumuz açık olsun. Hep beraber yine güzel günlere yürüyeceğiz. Bu samimiyet bu özgürlük hepimize yarayacak.”

EBB Adayı Ünlüce de şunları dile getirdi:

“Nasıl güzel bir karşılama nasıl heyecanlı, nasıl umutlu, nasıl mutlu. Gerçekten çok teşekkür ederim. Ben mahalle demeyi sevmiyorum, köylerimiz aslında buralar. Yeni yasayla ne kadar çok aksaklık yapıldı değil mi? İktidarı ele geçirebilmek için, kırsalın oyları için, bütün belde belediyelerini kapattılar. Ahmet başkanımla ben de elimizden geldiğince hizmetleri aksatmadan sürdürmeye çalıştık. Ben genel sekreter olarak Ahmet Başkanım Tepebaşı Belediye Başkanı olarak yıllarca birlikte çalıştık. İnşallah Tepebaşı’nda Ahmet Başkanımı Büyükşehir'de de beni, Ayşe Ünlüce'yi seçerseniz hizmetlerimize tüm hızıyla devam edeceğiz.”

CHP İl Başkanı Talat Yalaz ise şöyle konuştu:

“Sabah erken saatlerden bu yana başkanlarımla birlikteyim çok yoğun bir programları var. Sizlerin bu coşkusunu gördükten sonra ne yorgunluğumuz kaldı ne de herhangi bir şekilde bir bitkinliğimiz kaldı. İşte insanlar böyle aile oluyorlar. Tepebaşı kocaman bir aile, bizler bu aile kültürünü, aramızdaki bu sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü devam ettireceğiz. Ahmet Başkanımızla aynı şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. Bizler sizlerin içinizden birisiyiz. İçimizden birisi olan başkanlarımıza yine destek verecek ve Ayşe Başkanımızı Büyükşehir Belediye Başkanı, Ahmet Başkanımızı da tekrar Tepebaşı Belediye Başkanı seçeceğiz. Bu anlamda bizler sizlere güveniyoruz. Hep birlikte başaracağız diyorum ve hep birlikte çok daha güçlü olmaya devam edeceğiz.”

Anka Haber Ajansı