Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç’tan Chp İl Başkanı Yalaz’a Ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Tepebaşı Belediye Meclis üyeleri ile birlikte CHP İl Başkanı Talat Yalaz’ı ziyaret ederek görevinde başarılar diledi. Başkan Ataç, “Birlik ve beraberlik içinde çalışarak, Eskişehir’deki gelişimin devamı için önemli başarılar kazanacağız” dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Tepebaşı Belediye Meclis üyeleri ile birlikte CHP İl Başkanı Talat Yalaz’ı ziyaret ederek görevinde başarılar diledi. Başkan Ataç, “Birlik ve beraberlik içinde çalışarak, Eskişehir’deki gelişimin devamı için önemli başarılar kazanacağız” dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP İl Başkanlığı görevine seçilen Talat Yalaz ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Tepebaşı Belediye Meclis üyelerinin de bulunduğu ziyarette Başkan Ataç, CHP İl Başkanlığı makamının kent için büyük önem arz ettiğini belirterek, Başkan Yalaz ve ekibine başarı dileklerini iletti.

Başkan Ataç, “Eskişehir’de özellikle de yerel seçimlerde CHP, kentin lider ve en önemli partisi. İl Başkanlığı makamı da çok kritik bir konumda. Sevgili Talat Başkan’ın, herkesin il başkanı olacak şekilde, eşit ve adaletli bir başkanlık dönemi geçireceğine inanıyorum. Önümüzde yerel seçimler var. Yerelde ülkenin büyük çoğunluğunu yöneten CHP’nin birer neferi olarak, kentimizdeki başarıyı ve oyumuzu artırmak için var gücümüz ile çalışacağız. Birlik ve beraberlik içinde, Eskişehir’deki gelişimin devamı için önemli başarılar kazanacağız. Kentimiz, Anadolu’nun ortasında parlayan bir yıldız olmaya devam edecek. Biz de bunun için elimizden gelen gayreti ortaya koyacağız. Bir kez daha yeni yönetime başarılar diliyorum” dedi.

İl Başkanı Yalaz da ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti belirterek, Başkan Ataç’a teşekkür etti. Ziyaret, günün anısına çektirilen fotoğraf ile son buldu.

Anka Haber Ajansı