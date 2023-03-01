Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç’tan Chp Lideri Kılıçdaroğlu'na Ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç’tan Chp Lideri Kılıçdaroğlu'na Ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, deprem bölgesine desteğe giden ekibi ve Belde Evi kursiyerleri ile birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu TBMM’de ziyaret etti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, deprem bölgesine desteğe giden ekibi ve Belde Evi kursiyerleri ile birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu TBMM’de ziyaret etti.

Başkan Ataç, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından bölgeye desteğe giden Tepebaşı Arama Kurtarma (TAK) ekibi, aşevi ekibi, gönüllüler ve Belde Evlerinde depremdezede yurttaşlar için kıyafet diken kursiyerler ile birlikte TBMM’yi ziyaret etti. Başkan Ataç’a ziyarette CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü de eşlik etti.

TBMM ziyareti kapsamında ilk olarak CHP Grup Toplantısı’nı takip eden heyet, daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile makamında bir araya geldi. Buluşmada Ataç, Tepebaşı Belediyesi olarak deprem bölgesinde yapılan çalışmalar ile ilgili Kılıçdaroğlu'na sunum yaptı.

CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ ÖZEL’DEN TEPEBAŞI’NA TEŞEKKÜR

Heyet, ardından CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel ve Engin Altay ile de bir araya geldi. Grup Başkanvekili Özgür Özel, Gaziantep İslahiye ziyaretinde Tepebaşı Belediyesi tarafından kurulan aşevini ziyaret ettiğini belirterek, “Deprem bölgesine en hızlı ulaşanlardan biri de Tepebaşı Belediyesi idi. Afetin ikinci günü İslahiye’de hemen sıcak yemek dağıtımına başladınız. Hepinize emekleriniz için teşekkür ederim” dedi.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Özgür Özel, Mersin Yenişehir Belediyesi Giysi Evi'nde Depremzedeleri Ziyaret Etti
Özgür Özel, Mersin Yenişehir Belediyesi Giysi Evi'nde Depremzedeleri Ziyaret Etti
Kaftancıoğlu, Kahramanmaraş'ta Çadıkenti Ziyaret Etti: ‘’akıl, Ahlak Ve Adalete İhtiyacımız Var’’
Kaftancıoğlu, Kahramanmaraş'ta Çadıkenti Ziyaret Etti: ‘’akıl, Ahlak Ve Adalete İhtiyacımız Var’’
Mustafa Özyürek: “Üzerinden 20 Yıl Geçti 1 Mart Tezkeresi Tutanakları Derhal Açıklanmalı”
Mustafa Özyürek: “Üzerinden 20 Yıl Geçti 1 Mart Tezkeresi Tutanakları Derhal Açıklanmalı”
Özgür Özel, Mezitli'de Depremzedelere Yönelik Çalışmaları İnceledi
Özgür Özel, Mezitli'de Depremzedelere Yönelik Çalışmaları İnceledi
Uzunköprü Belediye Başkanı Becan, Deprem Bölgesinde
Uzunköprü Belediye Başkanı Becan, Deprem Bölgesinde
Tbmm Genel Kurulu'nda 'Helallik' Tartışması Çıktı
Tbmm Genel Kurulu'nda 'Helallik' Tartışması Çıktı
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nu Ziyaret Etti
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nu Ziyaret Etti