Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç’tan Chp Lideri Kılıçdaroğlu'na Ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, deprem bölgesine desteğe giden ekibi ve Belde Evi kursiyerleri ile birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu TBMM’de ziyaret etti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, deprem bölgesine desteğe giden ekibi ve Belde Evi kursiyerleri ile birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu TBMM’de ziyaret etti.

Başkan Ataç, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından bölgeye desteğe giden Tepebaşı Arama Kurtarma (TAK) ekibi, aşevi ekibi, gönüllüler ve Belde Evlerinde depremdezede yurttaşlar için kıyafet diken kursiyerler ile birlikte TBMM’yi ziyaret etti. Başkan Ataç’a ziyarette CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü de eşlik etti.

TBMM ziyareti kapsamında ilk olarak CHP Grup Toplantısı’nı takip eden heyet, daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile makamında bir araya geldi. Buluşmada Ataç, Tepebaşı Belediyesi olarak deprem bölgesinde yapılan çalışmalar ile ilgili Kılıçdaroğlu'na sunum yaptı.

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Heyet, ardından CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel ve Engin Altay ile de bir araya geldi. Grup Başkanvekili Özgür Özel, Gaziantep İslahiye ziyaretinde Tepebaşı Belediyesi tarafından kurulan aşevini ziyaret ettiğini belirterek, “Deprem bölgesine en hızlı ulaşanlardan biri de Tepebaşı Belediyesi idi. Afetin ikinci günü İslahiye’de hemen sıcak yemek dağıtımına başladınız. Hepinize emekleriniz için teşekkür ederim” dedi.

Anka Haber Ajansı