Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç’tan Müsiad’a Ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkan Adayı Ayşe Ünlüce ile birlikte Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Eskişehir Şube Başkanı Oğuz Özdemir ve üyelerle buluştu.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkan Adayı Ayşe Ünlüce ile birlikte Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Eskişehir Şube Başkanı Oğuz Özdemir ve üyelerle buluştu.

Başkan Ataç ile EBB Adayı Ayşe Ünlüce, kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile temaslarını sürdürüyor. Bu kapsamda Ataç ve Ünlüce, Eskişehir MÜSİAD Eskişehir Şube Başkanı Oğuz Özdemir ve üyelerini ziyaret etti. Ziyarete, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de eşlik etti.

Ziyarette Başkan Ataç, EBB Adayı Ünlüce ve Çakırözer, üyeler ile sohbet ederken ülke ekonomisine katkı sunan genç ihracatçıları teşvik ve takdir etmek amacıyla düzenlenen Genç MÜSİAD Altın Konteyner İhracat Ödülleri programından ödülle dönen üyeleri tebrik etti.

Ziyarette Dernek Başkanı Özdemir, 2023 Şubat ayında görevi devraldığını aktararak, dernek çalışmaları hakkında misafirlerine bilgi verdi.

Ziyarette konuşan Ataç, misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederek, “20 yıldır Tepebaşı Belediyesi’nde başkanlık görevi yapıyorum. 20 yıllık süreçte birçok dost edindik. Gençlerimizle, iş insanlarımızla, esnafımızla birlikte istihdam için kentin gelişimi için birlikte çalışacağız. Bizim yaptığımız işlerde samimiyet var, dürüstlük var” dedi.

EBB Başkan Adayı Ayşe Ünlüce de şunları söyledi:

“Şehrimizin ekonomisine katkı sağlayan her kesimle iletişim halinde olmak, birlikte bu şehri daha ileriye taşımak istiyoruz. Sanayicimizden esnafımıza, emeklimizden öğrencimize herkesten destek alacağız ve yerelde Eskişehir ittifakını bozmadan 31 Mart’ta Eskişehir için kazanacağız. Bu şehirde 25 yıllık bir emek var. Tüm kentlilerimizle oluşturduğumuz bir şehir kimliği var. Bu kimliğe zarar gelsin istemiyoruz. Kazım Başkan’ımız ve Ahmet Başkan’ımız ile iyi bir uyum yakaladık. Bu şehir için çok güzel hizmetlere imza atacağız inanıyorum.”

Özellikle gençlerin en büyük problemlerinden birinin gelecek kaygısı ve işsizlik olduğuna değinen Ünlüce, şöyle devam etti:

“İSTİHDAM OFİSLERİ KURMAK İSTİYORUZ”

“Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak yeni dönemde bu konuda önemli bir projeye imza atacağız. Başta ETO, ESO VE EOSB ile İŞKUR olmak üzere birçok noktaya temas ederek istihdam ofisleri kurmak istiyoruz. Bu ofislerde hem alanında uzman kişiler eğitimler verecek hem de özellikle gençlerin kendi alanlarında istihdam edilmesine olanak sağlayacağız.”

Anka Haber Ajansı