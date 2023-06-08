Tepebaşı Belediye Meclisi’nde Chp Çoğunluğu Artıyor

Tepebaşı Belediye Meclis Üyeliğine İYİ Parti listesinden giren Şenel Altun, CHP’ye katıldı. Rozetini takan Altun, meclis toplantısında CHP sıralarında yer aldı.

Tepebaşı Belediye Meclisi'ne İYİ Parti’den seçilen Şener Altun, partisinden istifa etmesinin ardından bağımsız üye olarak görev yaptığı meclis üyeliğine CHP üyesi olarak devam ediyor.

Tepebaşı Belediye Meclisi öncesinde düzenlenen grup toplantısında Şenel’e rozeti, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç tarafından takıldı. Rozetin takılmasının ardından Altun, 6 Haziran’da gerçekleştirilen mecliste CHP sıralarında yer aldı. Tepebaşı Belediye Meclisi’nde 24 olan CHP’li üye sayısı Altun’un da katılması ile 25’e ulaştı.

Anka Haber Ajansı