Ters Yönden Gelen İş Makinasına Çarpan Otomobildeki 3 Kişi Yaralandı; O Anlar Kamerada

Ters Yönden Gelen İş Makinasına Çarpan Otomobildeki 3 Kişi Yaralandı; O Anlar Kamerada

ELAZIĞ'ın maden ilçesinde ters yönden gelen iş makinasına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'ın maden ilçesinde ters yönden gelen iş makinasına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğlen saatlerinde Maden ilçesi Gezin mevkisinde meydana geldi. Elazığ istikametine seyir halinde olan 23 ADB 962 plakalı otomobil, ters yönden gelen iş makinasına çarptı. Kazada, otomobildeki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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