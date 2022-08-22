Tersane Kazasında Ölen İşçinin Cesedinin Başında Kavga

Özgür YILDIZ/ALTINOVA (Yalova), (DHA)- YALOVA'nın Altınova ilçesinde tersanede yüksekten düşen Yasin Demirağ'ın (19) cesedinin başında mesai arkadaşlarıyla iş güvenliği görevlileri yumruk yumruğa kavga etti. Kavganın, iş güvenliği görevlileri tarafından Demirağ'ın ekipmanı eksik olan emniyet kemerinin çıkarılıp yerine yenisinin takılmak istenmesi nedeniyle çıktığı öne sürüldü.

Sefine Tersanesi'nde 16 Ağustos günü bir taşeron firmada çalışan Yasin Demirağ, kaynak yaptığı sırada dengesini kaybedip gemi güvertesinden geminin ambarına düştü. Metrelerce yükseklikten düşen Demirağ, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza sonrası tersanenin iş güvenliği görevlileri, iddiaya göre Demirağ'ın üzerindeki ekipmanı eksik olan emniyet kemerini çıkarıp, yerine yenisini takmaya çalıştı. Bu duruma tepki gösteren işçiler ile iş güvenliği görevlileri arasında kavga çıktı. O anlar tersanede çalışan bir başka işçi tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı.

1,5 AY ÖNCE İŞE BAŞLAMIŞ

Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde işçiler ile iş güvenliği görevlilerinin Yasin Demirağ'ın cesedinin başında yumruk yumruğa kavga ettiği görüldü. Başka işçilerin araya girmesiyle kavga son buldu. Yasin Demirağ'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı. 1,5 ay önce işe başladığı belirtilen Demirağ'ın cenazesi, Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde toprağa verildi.

'YENİ EMNİYET KEMERİ TAKMAYA ÇALIŞMIŞLAR'

DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Limter- İş Genel Başkanı Kamber Saygılı, "Oradaki arkadaşlarla konuştuğumuzda bize söyledikleri, iş güvenliği görevlileri tarafından savcı gelmeden önce bazı eksikliklerin giderilmeye çalışıldığı. Bunun örneğini daha önce Tuzla'daki tersanelerde de görmüştük. İşçinin başına sıfır baret takılıyor, ayağına demir ayakkabı giydiriliyordu. Bütün suç unsurlarını kaldırmak istiyorlar. Oradaki arkadaşların verdiği bilgiye göre, ölen işçinin üzerindeki eksikleri olan emniyet kemeri çıkartıp yenisini takmak istiyorlar. Orada takılması gereken, eksik olan bir aparat var. Kavga da bu yüzden çıkıyor. İş güvenliği önlemleri kazanın önlenmesi için alınır. Risk ortadan kaldırılmadığı işçi hayatını kaybetti" dedi.

FİRMANIN YAZILI AÇIKLAMA YAPMASI BEKLENIYOR

Olayla ilgili soruşturma sürerken, tersane yöneticilerinin konuyla ilgili yazılı açıklama yapacağı belirtildi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı