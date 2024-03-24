Terzi, Vatandaşın Eskimiş Gömlek Yakalarını Ters Çevirip Yeniden Dikiyor

Terzi, Vatandaşın Eskimiş Gömlek Yakalarını Ters Çevirip Yeniden Dikiyor

CHP Adana milletvekilleri Müzeyyen Şevkin, Orhan Sümer ve Ayhan Barut Adana’da seçim çalışmaları kapsamında esnafı ziyaret etti. Feke'de bir terzi milletvekillerine vatandaşın eskimiş gömlek yakalarını ters çevirip yeniden diktiğini söyleyerek, "Emekliye 10 bin lira verdiğin sürece millet yırtık şalvarını, yırtık gömleğini geri giyecek." dedi.

CHP Adana milletvekilleri Müzeyyen Şevkin, Orhan Sümer ve Ayhan Barut Adana’da seçim çalışmaları kapsamında esnafı ziyaret etti. Feke'de bir terzi milletvekillerine vatandaşın eskimiş gömlek yakalarını ters çevirip yeniden diktiğini söyleyerek, "Emekliye 10 bin lira verdiğin sürece millet yırtık şalvarını, yırtık gömleğini geri giyecek." dedi.

CHP Adana milletvekilleri Orhan Sümer, Dr. Müzeyyen Şevkin ve Ayhan Barut, seçim çalışmaları kapsamında Adana'da merkeze en uzak ilçeler olan Tufanbeyli, Saimbeyli ve Feke’yi ziyaret etti.

Ziyaret sırasında bir terzi dükkanına giren milletvekilleri terziyle sohbet etti, tezgahtaki gömlek yakalarını inceledi. Müzeyyen Şevkin'in "Senelerdir gömlek yakası değiştiriyor musun?" sorusuna terzi, gömlek yakası yapılacak kumaşları işaret ederek "Elbette ki bu dönecek, insanlar eskisini kullanacak." karşılığını verdi.

Milletvekillerinin "Bu duruma geldik yani" sözleri üzerine terzi "Emekliye 10 bin lira verdiğin sürece, millet yırtık şalvarını, yırtık gömleğini geri giyecek." şeklinde konuştu. Müzeyyen Şevkin de "Bu yakayı ters yaptırıyor ki gömleğini yenilemiş olsun diye." dedi.

Anka Haber Ajansı

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