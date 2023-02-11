THY'den yurtiçi uçuşlar için yeni düzenleme! Ücretsiz değişim ve kesintisiz iade...

Türk Hava Yollar (THY) 9 Şubat 2023 ve öncesinde satın alınmış 6-28 Şubat 2023 tarihleri arasındaki yurtiçi uçuşların ücretsiz değiştirilebileceğini ya da biletlerin kesintisiz olarak iade edilebileceğini açıkladı.

Türk Hava Yolları, Maraş merkezli deprem nedeniyle 6-28 Şubat uçuşlarına ait biletler için yeni düzenlemeye gitti.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:

''9 Şubat 2023 ve öncesinde düzenlenmiş olması koşuluyla 6 Şubat 2023-28 Şubat 2023 tarihleri arasında olan yurt içi uçuşlarınızı ücretsiz olarak değiştirebilir veya biletlerinizi kesintisiz olarak iade edebilirsiniz. Bilet değişikliği ve iade işlemlerinizi 31 Mart 2023 tarihine kadar internet sitemiz ve mobil uygulamamız üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.''

Kaynak: gazeteduvar.com.tr