Ticari Araçta Seyir Halindeyken Silahlı Saldırıda Başından Vuruldu

Ticari Araçta Seyir Halindeyken Silahlı Saldırıda Başından Vuruldu

ADANA'da seyir halindeki hafif ticari araca tabancayla ateş açılması sonucu yolcu konumundaki Necati Ersönmez, başından vurularak ağır yaralandı.

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da seyir halindeki hafif ticari araca tabancayla ateş açılması sonucu yolcu konumundaki Necati Ersönmez, başından vurularak ağır yaralandı.

Olay, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki 01 FFFY 27 plakalı hafif ticari araca kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabanca ile ateş açıldı. Saldırganların ateşlediği silahtan çıkan kurşunlardan biri aracın sürücüsünün başını sıyırıp, yanında oturan Necati Ersönmez'in başına isabet etti. Arkadaşının yaralandığını gören sürücü, yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki tıp merkezine giderek, yardım istedi. Ağır yaralı Ersönmez, tıp merkezindeki görevlilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Ersönmez'in durumunun ağır olduğu bildirildi. Alnında sıyrık oluşan sürücüsü ise ayakta tedavi edildikten sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polisin yaptığı incelemede aracın ön camı ve tavana yakın noktada kurşun izleri tespit edildi. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. (DHA)

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Ticari Araçta Seyir Halindeyken Silahlı Saldırıda Başından Vuruldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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