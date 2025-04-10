Timur Soykan Ve Murat Ağırel’e Gözaltı... Kemal Kılıçdaroğlu: “Hakikatin Ve Halkın Sesi Asla Susturulamaz”

Timur Soykan Ve Murat Ağırel’e Gözaltı... Kemal Kılıçdaroğlu: “Hakikatin Ve Halkın Sesi Asla Susturulamaz”

CHP’nin 7’nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel’in gözaltına alınmasına tepki olarak, “Gazeteci gözaltına almak, yalnızca acziyetin değil, milletten ne kadar çok korktuğunuzun da açık ilanıdır. Hakikatin ve halkın sesi asla susturulamaz” dedi.

(ANKARA) - CHP’nin 7’nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel’in gözaltına alınmasına tepki olarak, “Gazeteci gözaltına almak, yalnızca acziyetin değil, milletten ne kadar çok korktuğunuzun da açık ilanıdır. Hakikatin ve halkın sesi asla susturulamaz” dedi.

Gazeteci Timur Soykan ve Murat Ağırel, sabah saatlerinde evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. CHP’nin 7’nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gözaltılara sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

“Gazeteci gözaltına almak, yalnızca acziyetin değil, milletten ne kadar çok korktuğunuzun da açık ilanıdır. Bu hukuksuzlukları normalleştirmeyeceğiz. Timur Soykan ve Murat Ağırel’in yanındayız; hakikatin ve halkın sesi asla susturulamaz.”

Anka Haber Ajansı

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