Tip: “1 Milyon Seçmenimize Çağrımızdır: Sandıklara Akın Edin, İradenize Sahip Çıkın”

Türkiye İşçi Partisi (TİP), “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ‘Her sandıkta 5 müşahit’ çağrısını önemsiyoruz, elimizi taşın altına koyuyoruz. 1 milyon seçmenimize çağrımızdır: Sandıklara akın edin, iradenize sahip çıkın” açıklamasını yaptı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP), “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ‘Her sandıkta 5 müşahit’ çağrısını önemsiyoruz, elimizi taşın altına koyuyoruz. 1 milyon seçmenimize çağrımızdır: Sandıklara akın edin, iradenize sahip çıkın” açıklamasını yaptı.

TİP, cumhurbaşkanı seçiminin 28 Mayıs’ta yapılacak ikinci turu için seçmenlerini müşahit olmaya çağırdı. TİP’in bugün Twitter hesabında yaptığı çağrı şöyle:

“Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ‘Her sandıkta 5 müşahit’ çağrısını önemsiyoruz, elimizi taşın altına koyuyoruz. 1 milyon seçmenimize çağrımızdır: Sandıklara akın edin, iradenize sahip çıkın!"

Anka Haber Ajansı