Tip Artvin Milletvekili Adayı Acar: "Toplumsal Sorunları Emek Eksenli Çözmeye Çalışacağız"

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Artvin Milletvekili Adayı yönetmen Serkan Acar, "Kadını, genci, engellisi, LGBT’si ve hepsinin sorunlarını biliyoruz ve bütün bunları, emek eksenli bir perspektifle çözmeye çalışacağız. Biz halkın kırmızı çizgisi diye yayınladığımız ve 11 maddeden oluşan bir programımız var. Biz de burada Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekliyoruz ve ben şahsen de Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekliyorum" dedi.

UĞUR İSTANBULLU

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Artvin Milletvekili Adayı yönetmen Serkan Acar, "Kadını, genci, engellisi, LGBT’si ve hepsinin sorunlarını biliyoruz ve bütün bunları, emek eksenli bir perspektifle çözmeye çalışacağız. Biz halkın kırmızı çizgisi diye yayınladığımız ve 11 maddeden oluşan bir programımız var. Biz de burada Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekliyoruz ve ben şahsen de Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekliyorum" dedi.

TİP, Artvin’deki seçim çalışmalarına Ata Park’ta düzenlenen basın toplantısıyla başladı. Artvin Milletvekili Adayı Serkan Acar, şunları söyledi:

"BU UCUBE SARAY REJMİNDEN KURTULMAK İÇİN, BİR OY KILIÇDAROĞLUNA BİR OY TİP’E"

"Türkiye İşçi Partisi aslında ne diyor; baktığımızda aslında bizim güncel siyasette Türkiye için belirlediğimiz iki şey var. Bir tanesi sarayın ucube sistemi ve rejiminden ülkeyi kurtarmamız gerekiyor bunun içinde bütün gücümüzle çalışıyoruz. İkincisi de aslında siyasal görevimiz dört tane vekilimizin Meclis'te gerçekleştirdiği muhalefet performansı zaten Türkiye İşçi Partisi’ni buraya kadar getirdi. Bu muhalefet gücünü Meclis'te biraz daha artırmak için çalışıyoruz ve ben diyorum ki yani dört vekil on kaplan gücündeydi eğer on vekilimiz olursa kırk kaplan gücünde olacak. Ondan dolayı da Türkiye İşçi Partisi’ni Meclis'te en azından sayısal olarak daha çok görmek istiyoruz. Artvin özelinde de aslında hedeflerimizden bir tanesi, Türkiye İşçi Partisi’nin Artvin merkez ve ilçelerinde örgütlerini kurmak ve gönüllülerimizle, dostlarımızla ve parti üyesi olmak isteyenleri üye yapmak ki partinin aslında bir nevi şemasını burada oluşturmak. İkincisi de yüzde 3 gibi bir hedefimiz var gerçekçiyiz yani. Che Guevara’nın dediği gibi; "gerçekçi ol imkansızı iste'. Yani öyle büyük hayallerimiz yok. Gideceğiz şunu yapacağız ve bunu yapacağımız gibi değil ne olduğumuzu biliyoruz açıkçası gücümüzü biliyoruz.

"SORUNLARI EMEK EKSENLİ ÇÖZMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

Kadını, genci, engellisi, LGBT’si ve hepsinin sorunlarını biliyoruz ve bütün bunları, emek eksenli bir perspektifle çözemeye çalışacağız. Biz halkın kırmızı çizgisi diye yayınladığımız ve 11 maddeden oluşan bir programımız var. Biz de burada Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekliyoruz ve ben şahsen de Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekliyorum. Bu rejim ortadan kalkmadan biz aslında öncelikli demokratik toplumcu bir anayasayı ortaya çıkaramayacağımız ama öncelikli hedefimiz bu. İkincisi de Türkiye İşçi Partisi de aslında iktidarı belirlerken seçmene şunu söylüyor, Meclis'teki vekile de oy verirseniz muhalefeti de belirlersiniz. Meclis'te demokratik ve toplumcu anayasanın çalışmasını da bekliyoruz. Burada halkın kırmızı çizgisini oluşturan emekçilerin, gençlerin, kadınların haklarını ve ötekileştirilen her kesimin haklarının Meclis'te bahsetmiş olduğumuz bu anayasal süreçte en iyi temsil edeceğimizi ve bu yüzden Meclis'te Türkiye İşçi Partisi’nin en iyi vekil sayısıyla daha da iyi bir yere gelecek ve bundan dolayı "bir oy TİP’e bir oy Kılıçdaroğlu’na" diyoruz.

"MADEN GERİYE POSASI ÇIKMIŞ BİR TOPRAK BIRAKIYOR"

Artvin'de yaşanan çevre sorunlarına da değinen Acar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Afrika’nın bazı şehirleri 100 yıl içinde bazı ülkelerin bazı şehirleri bugün çöle dönüşmüş durumda çünkü maden girdiği noktada orayı alıp açıyor ve sadece geride posası çıkmış bir toprak ve insan gücü bırakıyor. Bu kesinlikle bu şehrin bütün insanlarının bu şehirde yaşayan gönül vermiş büyük şehirlerdeki insanların şu an için önüne koyması gereken politik ve mücadele görevlerinden bir tanesidir. İkincisi de seyrekleştirilen nüfusu geri çağırmak, biliyorsunuz bugün büyük şehirlerde yaşamak hayat pahalılığından tutun başka birçok şeyle ve doğanın talan edilmesine kadar gittikçe şehirlerde yaşam zorlaşıyor o açıdan da nüfusu yeniden geriye çağırmak için ekonomik birtakım kalkınma modelleri geliştirmek gerekiyor. Bu modelleri de sadece merkezi olarak değil yerel olarak belirlemek gerekiyor. Artvin’in doğal coğrafyasında ekolojik kalkınma için çok uygun bir coğrafya bununla ilgili olarak 7 Mayıs'tan önce Yeşil Artvin Derneği’ne de partimizin hazırlamış olduğu ekoloji biriminizin hazırlamış olduğu raporu Artvin halkına sunacağız. Buradan da şimdi bunu duyurayım muhtemelen o tarihte de ilan edilir orda da bunun üzerine daha detaylı bir şekilde ve Artvin üzerine konuşmak için buluşabiliriz."

"FARKLI BİR SİYASET TARZI İÇİN UĞRAŞIYORUZ"

Artvin Milletvekili Adayı Timur Şimşek ise, “Artvinliyim öğrenimimi Baş Oba köyünde ilkokulu sonrasında Hopa’da ve üniversiteyi ise Rize Üniversitesi’nde tamamladım. 2018 yılında Türkiye İşçi Partisi’nin Hopa’daki siyasetin önünü açmak için arkadaşlarla birlikte TİP’ e katıldık. Artvin merkez ve Kemalpaşa’da, Hopa’da teşkilatlarımızı kurduk ama burada yerelde ofisimizi açamadık. Bizde Serkan Bey’le bunun çalışmasını yapmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi Türkiye siyasetinde bizler de bu kısıtlı seçeneklerle farklı bir siyaset geliştirmek için TİP’deyim" dedi.

Anka Haber Ajansı