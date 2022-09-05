Tıp Fakültesini Kazanan Faris'in Bıçaklı Kavgada Ölümüne 2 Tutuklama

Tıp Fakültesini Kazanan Faris'in Bıçaklı Kavgada Ölümüne 2 Tutuklama

HATAY'da bıçaklanarak öldürülen Suriyeli Faris Muhammed Al-Ali'nin (17) cenazesi, defnedilmek üzere İdlib'e götürüldü.

İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)- HATAY'da bıçaklanarak öldürülen Suriyeli Faris Muhammed Al-Ali'nin (17) cenazesi, defnedilmek üzere İdlib'e götürüldü. Cinayetle ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Olay, 3 Eylül'de Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı'nda (YÖS) tam puan alarak Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanan Suriye uyruklu Faris Muhammed Al-Ali, henüz kimliği açıklanmayan 5 kişi tarafından dövüldü. Al-Ali'yi bıçaklayan şüpheliler kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Al-Ali'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Bu olaydan 10 gün önce çalıştığı salça fabrikasında çıkan tartışma sırasında bir kadına eliyle dokunduğu gerekçesiyle öldürüldüğü iddia edilen Al-Ali'nin cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Narlıca Mahallesi'ne getirilen Al- Ali için evlerinin yakınındaki park alanında tören düzenlendi. Burada konuşan Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Salim El-Muslat, yaşanan hadiseden dolayı üzgün olduklarını belirterek, "Failler ne Türkiye'yi ne de Türk ahlakını temsil ediyorlar. Büyütüldüğümüz ahlakla buraya misafir olarak geldik. Umuyoruz ki bu failler cezasını çeker" dedi.

Törenin ardından Faris Muhammed Al-Ali'nin cenazesi Antakya Mezarlık Kompleksi'ne götürüldü. Suriyeli ve Türk vatandaşların katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından Faris Muhammed Al-Ali'nin cenazesi toprağa verilmek üzere İdlib'e gönderildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan cinayetle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüphelinin tutuklandığı bildirildi. (DHA)

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Tıp Fakültesini Kazanan Faris'in Bıçaklı Kavgada Ölümüne 2 Tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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