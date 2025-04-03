Tip Genel Başkanı Erkan Baş'tan, Boykot Gözaltılarına Tepki

Tip Genel Başkanı Erkan Baş'tan, Boykot Gözaltılarına Tepki

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, "Boykot çağrısını Recep Tayyip Erdoğan yapınca 'milli irade', iradesi gasp edilmeye çalışılan emekçiler, öğrenciler, sanatçılar yapınca 'vatan hainliği'. İşte halk sizin bu ikiyüzlülüğünüze, yandaş hukukunuza isyan ediyor. Bu ülkeye telafisi zor olan zararlar veriyorsunuz. Genç ve başarılı sanatçı dostumuz Cem Yiğit Üzümoğlu ve diğer arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır. Süreci parti olarak takip ediyoruz" dedi.

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, "Boykot çağrısını Recep Tayyip Erdoğan yapınca "milli irade', iradesi gasp edilmeye çalışılan emekçiler, öğrenciler, sanatçılar yapınca "vatan hainliği'. İşte halk sizin bu ikiyüzlülüğünüze, yandaş hukukunuza isyan ediyor. Bu ülkeye telafisi zor olan zararlar veriyorsunuz. Genç ve başarılı sanatçı dostumuz Cem Yiğit Üzümoğlu ve diğer arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır. Süreci parti olarak takip ediyoruz" dedi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, sosyal medya hesabından 2 Nisan boykotlarına ilişkin yapılan gözaltılara tepki gösterdi. Baş, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Boykot çağrısını Recep Tayyip Erdoğan yapınca "milli irade', iradesi gasp edilmeye çalışılan emekçiler, öğrenciler, sanatçılar yapınca "vatan hainliği'. İşte halk sizin bu ikiyüzlülüğünüze, yandaş hukukunuza isyan ediyor. Bu ülkeye telafisi zor olan zararlar veriyorsunuz. Genç ve başarılı sanatçı dostumuz Cem Yiğit Üzümoğlu ve diğer arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır. Süreci parti olarak takip ediyoruz."

Anka Haber Ajansı

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