Tip Samsun Milletvekili Adayı Arslan Bolat: “Kazanma İhtimalimiz Olmayan Hiçbir Yerde Seçime Girmedik”

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

TİP Samsun Milletvekili Adayı Arslan Bolat, “Türkiye İşçi Partisi toplamda 49 ilde ve 52 bölgede seçime giriyor. Kazanma ihtimalimiz olmayan, Yeşil Sol Parti’yi keseceğimizi düşündüğümüz, CHP’ye de zarar vereceğini düşündüğümüz hiçbir yerde seçime girmedik. Bu kadar net” dedi.

TİP Samsun Milletvekili Adayı Arslan Bolat, Eflatun Kitap ve Kafe’de dün “Neden seni seçmeliyim?” isimli etkinliğe katıldı. Etkinlikte moderatör ve misafirler tarafından yöneltilen soruları yanıtlayan Bolat, katılımcılara seçimden sonraki süreç hakkında da bilgi verdi. Bolat, şunları söyledi:

“DEMOKRASİYİ MONARŞİDEN AYIRAN ŞEY; MUHALEFETİN OLMASIDIR”

“Bizim parti olarak yapmaya çalıştığımız şey, Türkiye’nin kırmızı çizgilerini çizmek. Bu da ne demek? Evet her yönetim şeklinde bir iktidar olur. Evet monarşide de bir iktidar vardır, kraliyette de bir iktidar vardır. Ancak demokrasiyi bunlardan ayıran şey muhalefetin var olup olmamasıdır. Bizim en baştan beri talip olduğumuz şey gerçekten bir muhalefet yapılması. Biz Türkiye’nin geldiği noktada yaşadığı sıkıntıların bir kısmının da hatta büyük bir kısmının da etkili bir muhalefetin, örgütlü bir halk mücadelesinin ve aynı şekilde bir sınıfsal mücadelenin var olmayışından kaynaklandığını düşünüyoruz. O yüzden benim burada vereceğim her cevap, öncelikli olarak şunu göz önüne almak gerekiyor bence, ben muhalefete talibim.

“BENİM DERDİM SAMSUN”

Benim derdim, Samsun içerisinde olan şeyler. Geçenlerde motosikletli kuryelerle alakalı bir görüşme yaptık. Onlarla alakalı bir toplantımız vardı. Bana bir iki arkadaşımız şey dedi, siyasetçi gibi konuşmuşsun, vaatler vermişsin gibisinden şeyler söylediler. Orada da şöyle bir durum vardı, biz motosikletli kuryelerle 5-6 yıldır çalışıyoruz. İstediğimiz tek bir şey vardı: MYK belgesi yani mesleki yeterlilik belgesi. Herkes gelsin kurye olamasın, mantık bu aslında. Bunun için o kadar uğraştık, Kenan Sofuoğlu’yla görüştük, uğraştık, ettik, olmadı. Dedim ki ben gidersem oraya bunu bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Aslında hep içimizde olan sıkıntılarımızı dile getirmek istiyoruz.”

“İŞ GÜVENCESİ DİYE BİR SAÇMALIK VAR TÜRKİYE’DE”

Bir katılımcının ‘Kimseye anlatmadığınız bir projeniz var mı?’ sorusuna yanıt veren Bolat, şunları söyledi:

“Kimsenin bilmediği bir projem yok. Benim en çok dert ettiğim şey şu. Bunu daha önce gençlik forumunda da söyledim. Ben avukat olduğum için ve işçilerin içinden geldiğim için. ‘İş güvencesi’ diye bir saçmalık var Türkiye’de. Nedir iş güvencesi? 6 aydan fazla kıdemi varsa bir işçinin, 30 taneden fazla da çalışanı varsa o iş yerinin, dava açıp işe dönmek için dava açıyor, davayı kazanırsa ve patron isterse işe alıyor. İstemezse de tazminatlarını ödüyor ve yolluyor. Yollarken de mahkemeler 2-3 yıl sürüyor. Sadece 4 ay boşta geçirdiği süreyi veriyor. Bunları da işten çıkarttığı tarihteki ücret üzerinden ödüyor. Benim en çok içime dert olan ve bana sıkıntı olan şey bu. Ben bunun düzeltilmesi için uğraşmak istiyorum. Çünkü benim çok fazla sendikaya üye olduğu için işten atılan müvekkilim var. Konuştuğumuzda anlatıyoruz. Şu kadar tazminat alacaksınız. 12 maaş sendikadan dolayı işten atılan tazminat alır. ‘Avukat Bey iyi ya arabayı yenilerim, çocuğun kredisini kapatırım, evin kredisini kapatırım’ diyorlar. 2,5 sene sonra dava bir bitiyor. ‘Avukat Bey ya 3 maaşlık para geldi bana’ falan yapıyor.

“KAZANMA İHTİMALİMİZ OLMAYAN HİÇBİR YERDEN SEÇİME GİRMEDİK”

Türkiye İşçi Partisi toplamda 49 ilde ve 52 bölgede seçime giriyor. Yani Türkiye’de seçime girilmesi için şart 41 bölge. 41’den daha fazla bölgede seçime giriyoruz ve herhangi bir şekilde seçimi kazanma ihtimalimiz olmayan hiçbir yerde bölgeye girmiyoruz. Neden? Çünkü diğer partiler çok büyük hazine yardımları alırken, örnek vereyim, bir parti sadece 1 yıl için hazine yardımı olarak 450 milyon lira alırken, Türkiye İşçi Partisi’nin tüm Türkiye için seçim bütçesi ne kadardır sizce? 20 milyon lira. O yüzden biz kazanma ihtimalimiz olmayan hiçbir yerden seçime girmedik birincisi bu. Samsun’da bu ihtimali gördüğümüz için girdik ikincisi bu. Üçüncüsü Yeşil Sol Parti’yi keseceğimizi düşündüğümüz hiçbir yerde seçime girmedik. Dördüncüsü CHP’ye de zarar vereceğini düşündüğümüz hiçbir yerde seçime girmedik. Bu kadar net.”

Anka Haber Ajansı